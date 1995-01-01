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    Аллегри попросил побыстрее решить вопрос с будущим Роналду в «Ювентусе»

    Новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри провел встречу с руководством туринского клуба.

    По информации Goal.com, среди прочего стороны обсуждали будущее нападающего Криштиану Роналду.

    В «Ювентусе» знают, что португалец не исключает смену команды этим летом, однако еще не принял окончательное решение.

    Аллегри настоял на том, чтобы этот вопрос был решен в кратчайшие сроки и не оказывал влияния на предсезонную подготовку.

    • Рыночная стоимость Роналду – 50 миллионов евро.
    • Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.
    • В минувшем сезоне форвард забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.

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    Источник: Goal.com

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