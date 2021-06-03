Аллегри попросил побыстрее решить вопрос с будущим Роналду в «Ювентусе»

Новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри провел встречу с руководством туринского клуба.

По информации Goal.com, среди прочего стороны обсуждали будущее нападающего Криштиану Роналду.

В «Ювентусе» знают, что португалец не исключает смену команды этим летом, однако еще не принял окончательное решение.

Аллегри настоял на том, чтобы этот вопрос был решен в кратчайшие сроки и не оказывал влияния на предсезонную подготовку.