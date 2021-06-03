Аллегри попросил побыстрее решить вопрос с будущим Роналду в «Ювентусе»

Новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри провел встречу с руководством туринского клуба.
По информации Goal.com, среди прочего стороны обсуждали будущее нападающего Криштиану Роналду.
В «Ювентусе» знают, что португалец не исключает смену команды этим летом, однако еще не принял окончательное решение.
Аллегри настоял на том, чтобы этот вопрос был решен в кратчайшие сроки и не оказывал влияния на предсезонную подготовку.
- Рыночная стоимость Роналду – 50 миллионов евро.
- Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.
- В минувшем сезоне форвард забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
Источник: Goal.com