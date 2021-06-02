Форма сборной России – вторая в рейтинге лучших экипировок на Евро-2020 по версии Mirror

Британский таблоид Mirror составил рейтинг лучших экипировок сборных, участвующих в чемпионате Европы.

В рейтинге представлено 48 форм – домашний и выездной комплект всех 24 участников турнира.

Выездная форма сборной России с синей и красной полосами на груди заняла второе место. Домашний комплект национальной команды поставили на 18-е место в рейтинге.

Лучшей формой предстоящего Евро-2020 был признан домашний комплект сборной Италии, выполненный в синем цвете с орнаментом.

Худшей признали форму сборной Бельгии. Mirror пишет, что «по ней проехались трактором».