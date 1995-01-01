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    Форма сборной России – вторая в рейтинге лучших экипировок на Евро-2020 по версии Mirror

    Британский таблоид Mirror составил рейтинг лучших экипировок сборных, участвующих в чемпионате Европы.

    В рейтинге представлено 48 форм – домашний и выездной комплект всех 24 участников турнира.

    Выездная форма сборной России с синей и красной полосами на груди заняла второе место. Домашний комплект национальной команды поставили на 18-е место в рейтинге.

    Лучшей формой предстоящего Евро-2020 был признан домашний комплект сборной Италии, выполненный в синем цвете с орнаментом.

    Худшей признали форму сборной Бельгии. Mirror пишет, что «по ней проехались трактором».

    • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • Соперники россиян на групповом этапе – Бельгия, Дания и Финляндия.

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    Источник: Mirror

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5695

      Cleaner 14 минут назад

      Лучше бы СПОРТИВНАЯ форма наших футболистов была на высоте. А пускать пыль в глаза в России давно научились...(

      0
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      Рейтинг: +2850

      absent32 40 минут назад

      вручите выездные серебряные медали!!!

      0
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      Рейтинг: +26586

      VVM1964 44 минуты назад

      Достижение !!! Можно работу поваров или диетологов сборной еще сравнить , может там мы тоже впереди планеты всей , если нет достижений , их надо придумать (((

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      Рейтинг: +4478

      Fusballer > VVM1964 40 минут назад

      Шашлычники точно лучшие)))

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      Рейтинг: +4478

      Fusballer 54 минуты назад

      Как бы Бельгия трактором не проехалась по нашим.

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      Рейтинг: +1407

      lek! 1 час назад

      Давайте сейчас футболками мериться , а не футбол играть . Бельгия играет , и показывает зрелищный футбол , кому нах нужны эти футболки .

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