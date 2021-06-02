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  • Форма сборной России – вторая в рейтинге лучших экипировок на Евро-2020 по версии Mirror

Форма сборной России – вторая в рейтинге лучших экипировок на Евро-2020 по версии Mirror

2 июня 2021, 15:33
22

Британский таблоид Mirror составил рейтинг лучших экипировок сборных, участвующих в чемпионате Европы.

В рейтинге представлено 48 форм – домашний и выездной комплект всех 24 участников турнира.

Выездная форма сборной России с синей и красной полосами на груди заняла второе место. Домашний комплект национальной команды поставили на 18-е место в рейтинге.

Лучшей формой предстоящего Евро-2020 был признан домашний комплект сборной Италии, выполненный в синем цвете с орнаментом.

Худшей признали форму сборной Бельгии. Mirror пишет, что «по ней проехались трактором».

  • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
  • Соперники россиян на групповом этапе – Бельгия, Дания и Финляндия.

Источник: Mirror
Чемпионат Европы Россия Италия Бельгия
Комментарии (22)
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lek!
1622637842
Давайте сейчас футболками мериться , а не футбол играть . Бельгия играет , и показывает зрелищный футбол , кому нах нужны эти футболки .
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Fusballer
1622638185
Как бы Бельгия трактором не проехалась по нашим.
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VVM1964
1622638771
Достижение !!! Можно работу поваров или диетологов сборной еще сравнить , может там мы тоже впереди планеты всей , если нет достижений , их надо придумать (((
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absent32
1622639042
вручите выездные серебряные медали!!!
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"supermax"
1622641653
Дайте Губерниеву почитать... Опять полчаса будет орать "Россия, Россия...!"
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paketiwe
1622642714
Лично мне - у Бельгии классная форма, в фифе с ней бегаю уже давно) А про нашу - хз даже чем она хороша. Чисто белая футболка с двумя полосами, в чем оригинальность?
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партизан84
1622645393
ну все, турнир не начался, а уже 2е место есть)))))))))))))))))
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slavа0508
1622647745
Ну ребятки одели вас обули , кашей тоже неплохо кормят ,,,теперь ждём результата хотя бы так полуфинал,,,,,
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zigbert
1622659655
Хоть в этом опередили Бельгию.
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rossonero666
1622665896
Forza italia !!!!
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