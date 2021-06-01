Главные новости дня. ЦСКА объявил о переходе Заболотного, Агуэро стал игроком «Барселоны»

Зидан: «Я ушел из «Реала», потому что перестал ощущать доверие и поддержку со стороны клуба»

Аргентину лишили права принимать матчи Кубка Америки. Турнир пройдет в Бразилии

ЦСКА объявил о переходе Заболотного

Бабурин и Марков покинули «Краснодар». Клуб готов заплатить 6 миллионов за Макарова

«Спартак» объявил о переходе Тиля в «Фейеноорд» на правах аренды

Агуэро перешел в «Барселону»

«Динамо» сделало запрос по полузащитнику «Милана» Лаксальту

Канте, Месси, Холанд, Мбаппе и Левандовски – в символической сборной сезона ЛЧ

Фернандес, Черышев и Самошников из-за травм пропустят матч с Польшей

«Реал» может вернуть Анчелотти