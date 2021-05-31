«Реал» может вернуть Анчелотти

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти может во второй раз возглавить «Реал».
По информации Cadena SER, в мадридском клубе всерьез рассматривают возможность возвращения 61-летнего специалиста.
Четыре дня назад «Реал» начал прорабатывать вариант с приглашением итальянца.
- Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год.
- Он выиграл с командой 4 трофея, в том числе Лигу чемпионов.
- Клуб ищет замену Зинедину Зидану, который покинул свой пост в минувший четверг.
Источник: Cadena SER
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