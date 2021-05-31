«Реал» может вернуть Анчелотти

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти может во второй раз возглавить «Реал».

По информации Cadena SER, в мадридском клубе всерьез рассматривают возможность возвращения 61-летнего специалиста.

Четыре дня назад «Реал» начал прорабатывать вариант с приглашением итальянца.