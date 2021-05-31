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    «Реал» может вернуть Анчелотти

    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти может во второй раз возглавить «Реал».

    По информации Cadena SER, в мадридском клубе всерьез рассматривают возможность возвращения 61-летнего специалиста.

    Четыре дня назад «Реал» начал прорабатывать вариант с приглашением итальянца.

    • Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год.
    • Он выиграл с командой 4 трофея, в том числе Лигу чемпионов.
    • Клуб ищет замену Зинедину Зидану, который покинул свой пост в минувший четверг.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cadena SER

    Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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