Официально: Аргентину лишили права принимать матчи Кубка Америки

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о переносе Кубка Америки-2021 в другую страну.

Таким образом, у Аргентины отобрали право принимать матчи турнира. Где пройдут игры континентального первенства, пока неизвестно.

КОНМЕБОЛ причину своего решения не назвал. Ранее сообщалось, что перенос обусловлен сложной ситуацией с пандемией коронавируса в Аргентине.