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    Официально: Аргентину лишили права принимать матчи Кубка Америки

    Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о переносе Кубка Америки-2021 в другую страну.

    Таким образом, у Аргентины отобрали право принимать матчи турнира. Где пройдут игры континентального первенства, пока неизвестно.

    КОНМЕБОЛ причину своего решения не назвал. Ранее сообщалось, что перенос обусловлен сложной ситуацией с пандемией коронавируса в Аргентине.

    • Кубок Америки пройдет с 13 июня по 10 июля.
    • В турнире участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер КОНМЕБОЛ

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +516

      SuperNils 1 час назад

      В Тамбове пусть играют.

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