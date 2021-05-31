Официально: Аргентину лишили права принимать матчи Кубка Америки

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о переносе Кубка Америки-2021 в другую страну.
Таким образом, у Аргентины отобрали право принимать матчи турнира. Где пройдут игры континентального первенства, пока неизвестно.
КОНМЕБОЛ причину своего решения не назвал. Ранее сообщалось, что перенос обусловлен сложной ситуацией с пандемией коронавируса в Аргентине.
- Кубок Америки пройдет с 13 июня по 10 июля.
- В турнире участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы.
Источник: Официальный твиттер КОНМЕБОЛ