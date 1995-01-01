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    «Спартак» объявил о переходе Тиля в «Фейеноорд» на правах аренды

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль проведет следующий сезон в «Фейеноорде», сообщил директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

    «Гус Тиль переходит в «Фейеноорд» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год.

    «Спартак» имеет право вернуть игрока, если он проведeт менее 50 процентов матчей в период со 2 июля по 1 января, при этом будучи не дисквалифицированным и здоровым», – сказал Фетисов.

    • Ранее NOS сообщал, что Тиль продлил контракт со «Спартаком» до 2024 года.
    • В сентябре Тиля арендовал с правом выкупа «Фрайбург». С тех пор в его активе 7 матчей без результативных действий.
    • «Спартак» купил игрока в 2019 году за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.

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    Источник: «Чемпионат»

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