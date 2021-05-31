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    Зидан: «Я ушел из «Реала», потому что перестал ощущать доверие и поддержку со стороны клуба»

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объяснил свое решение покинуть мадридский клуб.

    «Я ухожу, но не прощаюсь, ведь мне не надоела тренерская карьера. В мае 2018 года я ушел после 2,5 лет работы, потому что почувствовал: после стольких побед и трофеев, чтобы остаться на самом высоком уровне, команда нуждалось в чем-то новом.

    Сейчас другая ситуация. Я ухожу, потому что перестал ощущать необходимое доверие и поддержку со стороны клуба. Только так можно что-то строить в средней или долгосрочной перспективе.

    Кроме того, я понимаю футбол и знаком с требованиями такого клуба, как «Реал». Когда ничего не выигрываешь, то нужно уходить», – говорится в открытом письме Зидана болельщикам.

    • Француз покинул «Реал» за год до истечения контракта.
    • Мадридцы финишировали в Примере на 2-м месте.
    • В Лиге чемпионов команда дошла до 1/2 финала.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 09:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +758

      ab15488 1 час назад

      Это ты Зиня ещё с федуном не работал))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8588

      Вомбат 2 часа назад

      На мой взгляд это один из двух лучших тренеров мира. Остальным до них с Тухелем, как до луны. Ну а руководство Реала уважение болельщиков давно утратило. Успехов Зидану в строительстве новой команды!

      0
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      Рейтинг: +1685

      Vladarg 2 часа назад

      Достойное уважения решение.уйти самому,а не дождаться того,когда тебя очень сильно попросят.

      2
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      Рейтинг: +77

      БарселонаНавсегда 2 часа назад

      Какой же он все-таки классный!

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