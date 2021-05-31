Зидан: «Я ушел из «Реала», потому что перестал ощущать доверие и поддержку со стороны клуба»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объяснил свое решение покинуть мадридский клуб.

«Я ухожу, но не прощаюсь, ведь мне не надоела тренерская карьера. В мае 2018 года я ушел после 2,5 лет работы, потому что почувствовал: после стольких побед и трофеев, чтобы остаться на самом высоком уровне, команда нуждалось в чем-то новом.

Сейчас другая ситуация. Я ухожу, потому что перестал ощущать необходимое доверие и поддержку со стороны клуба. Только так можно что-то строить в средней или долгосрочной перспективе.

Кроме того, я понимаю футбол и знаком с требованиями такого клуба, как «Реал». Когда ничего не выигрываешь, то нужно уходить», – говорится в открытом письме Зидана болельщикам.