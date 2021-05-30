Чеферин: «Барселона», «Реал», «Ювентус» не должны парализовать футбол. Пускай втроем играют в Суперлиге»

Президент УЕФА Александер Чеферин недоволен, что «Барселона», «Реал», «Ювентус» до сих пор не заявили о выходе из проекта Суперлиги. Словенец готов защищать футбол от Суперлиги.

«Эти клубы не должны парализовать футбол своими действиями. Они пошли против сотен других клубов. Нужно вести диалог. Хотят играть в Суперлиге – пусть играют там втроем», – сказал Чеферин.