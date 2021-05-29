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    Чеферин: «Барселона», «Реал», «Ювентус» не должны парализовать футбол. Пускай втроем играют в Суперлиге»

    Президент УЕФА Александер Чеферин недоволен, что «Барселона», «Реал», «Ювентус» до сих пор не заявили о выходе из проекта Суперлиги. Словенец готов защищать футбол от Суперлиги.

    «Эти клубы не должны парализовать футбол своими действиями. Они пошли против сотен других клубов. Нужно вести диалог. Хотят играть в Суперлиге – пусть играют там втроем», – сказал Чеферин.

    • Чеферин предложит исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на два сезона.
    • Президент «Реала» Флорентино Перес в случае санкций против клуба готов подать в суд на УЕФА.
    • Чеферин возглавляет УЕФА с 2017 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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