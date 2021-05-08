COPE: Чеферин предложит исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на два сезона

Президент УЕФА Александер Чеферин после финала Лиги чемпионов выступит с предложением касательно наказания для клубов, которые до сих пор числятся в Суперлиге.

Речь идет о мадридском «Реале», «Барселоне» и «Ювентусе».

По информации COPE, Чеферин предложит наказать указанные команды двухгодичным исключением из еврокубков.

Президент «Реала» Флорентино Перес в случае санкций против клуба готов подать в суд на УЕФА.

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