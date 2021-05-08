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  • COPE: Чеферин предложит исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на два сезона

COPE: Чеферин предложит исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на два сезона

8 мая 2021, 11:45
8

Президент УЕФА Александер Чеферин после финала Лиги чемпионов выступит с предложением касательно наказания для клубов, которые до сих пор числятся в Суперлиге.

Речь идет о мадридском «Реале», «Барселоне» и «Ювентусе».

По информации COPE, Чеферин предложит наказать указанные команды двухгодичным исключением из еврокубков.

Президент «Реала» Флорентино Перес в случае санкций против клуба готов подать в суд на УЕФА.

УЕФА: 9 из 12 клубов Суперлиги откажутся от 5% доходов за еврокубковый сезон и пожертвуют 15 миллионов

Источник: COPE

Испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

Лига чемпионов Реал Барселона Ювентус Чеферин Александер
Комментарии (8)
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BRO_football
1620465694
... и потерять четверть аудитории еврокубков.
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Боцман59rus
1620465762
В Сегунду их, причем всех троих ...аХ Ха за - передел намечается, паучки забегали
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BarStep
1620466298
Это будет идеально правильно.. Да, конечно, для болельщиков этих клубов такое решение будет катастрофой, но толстосумы (хозяева) должны чётко усвоить границы дозволенного..
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САДЫЧОК
1620467784
Эти клубы заставили этих пердунов преобразовать кубки ! Нужно по большому счёту разогнать этого Чеферина и набрать новых.
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Hektor 84
1620468610
Чеферина самого пора нагнать из УЕФА
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АХ
1620471605
Исключайте. Тут же наберут еще 12 клубов и сделают суперлигу. При чем уже без каких либо обязательств вообще. Их косяк был связаться с англичанами.
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Psih86
1620477443
Да не надо их исключать, они сами себя исключат, потому что стали просто проходными командами и не конкурентоспособными. Денег у них нет, чтобы топов покупать, только долги миллиардные. Их время прошло, о чём я ещё пару лет назад говорил и когда они снова будут в топе не известно!!!
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zigbert
1620565759
Припугнуть конечно надо. Но они и так поняли свою ошибку.
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