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    COPE: Чеферин предложит исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на два сезона

    Президент УЕФА Александер Чеферин после финала Лиги чемпионов выступит с предложением касательно наказания для клубов, которые до сих пор числятся в Суперлиге.

    Речь идет о мадридском «Реале», «Барселоне» и «Ювентусе».

    По информации COPE, Чеферин предложит наказать указанные команды двухгодичным исключением из еврокубков.

    Президент «Реала» Флорентино Перес в случае санкций против клуба готов подать в суд на УЕФА.

    УЕФА: 9 из 12 клубов Суперлиги откажутся от 5% доходов за еврокубковый сезон и пожертвуют 15 миллионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: COPE

    Испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

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    Сегодня, 11:45
    Комментарии9
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      Рейтинг: +103

      Forvard47 8 минут назад

      правильно не *** воду мутить.. сначала раздули пузырь трансферный и зарплатный потом ноют а че та у нас долги миллиардные

      0
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      Рейтинг: +206

      АХ 23 минуты назад

      Исключайте. Тут же наберут еще 12 клубов и сделают суперлигу. При чем уже без каких либо обязательств вообще.
      Их косяк был связаться с англичанами.

      0
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      Рейтинг: +10023

      Hektor 84 1 час назад

      Чеферина самого пора нагнать из УЕФА

      2
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      Рейтинг: +6785

      САДЫЧОК 1 час назад

      Эти клубы заставили этих пердунов преобразовать кубки ! Нужно по большому счёту разогнать этого Чеферина и набрать новых.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4850

      BarStep 1 час назад

      Это будет идеально правильно..
      Да, конечно, для болельщиков этих клубов такое решение будет катастрофой, но толстосумы (хозяева) должны чётко усвоить границы дозволенного..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22065

      Боцман59rus 2 часа назад

      В Сегунду их, причем всех троих ...аХ Ха за
      - передел намечается, паучки забегали

      -1
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      Рейтинг: +9658

      BRO_football 2 часа назад

      ... и потерять четверть аудитории еврокубков.

      3
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      Рейтинг: +5160

      Cleaner 2 часа назад

      Все правильно. Наказать нужно. Чтобы не баламутили. И другим на будущее в назидание.

      1
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      Рейтинг: +12622

      KLIM777 2 часа назад

      Пусть втроечка играют в суперлиге каждую неделю, чтобы все экраны заблеваны были у тех, кому понравилась идея с суперлигой

      4
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