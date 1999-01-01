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    УЕФА: 9 из 12 клубов Суперлиги откажутся от 5% доходов за еврокубковый сезон и пожертвуют 15 миллионов

    УЕФА вынес вердикт в отношении девяти клубов, которые планировали участвовать в Суперлиге, но впоследствии вышли из проекта.

    Это «Атлетико», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

    Согласно утвержденным мерам, указанные клубы откажутся от 5 процентов доходов за один еврокубковый сезон, а также пожертвуют 15 миллионов евро на развитие детского и массового футбола.

    Кроме того, бывшие участники Суперлиги должны безоговорочно признать и принять обязательный характер устава УЕФА, а в случае повторной попытки присоединиться к несанкционированным турнирам их ожидает штраф в размере 100 миллионов евро.

    Что касается «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые до сих пор числятся в Суперлиге, то санкции против них отдельно примет дисциплинарный комитет УЕФА.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 10:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3124

      neim 9 минут назад

      Епетимия на них уже наложена УЕФА, осталось богом покарать, не смотря на то, что откажутся от чего-то там ...

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