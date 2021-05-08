УЕФА: 9 из 12 клубов Суперлиги откажутся от 5% доходов за еврокубковый сезон и пожертвуют 15 миллионов

УЕФА вынес вердикт в отношении девяти клубов, которые планировали участвовать в Суперлиге, но впоследствии вышли из проекта.

Это «Атлетико», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Согласно утвержденным мерам, указанные клубы откажутся от 5 процентов доходов за один еврокубковый сезон, а также пожертвуют 15 миллионов евро на развитие детского и массового футбола.

Кроме того, бывшие участники Суперлиги должны безоговорочно признать и принять обязательный характер устава УЕФА, а в случае повторной попытки присоединиться к несанкционированным турнирам их ожидает штраф в размере 100 миллионов евро.

Что касается «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые до сих пор числятся в Суперлиге, то санкции против них отдельно примет дисциплинарный комитет УЕФА.