Черчесов – о «золотом активе»: «К сожалению, оказался прав. Иногда надо называть вещи своими именами»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему назвал братьев Миранчуков и Федора Чалова золотым активом.

– После тяжелой осени у сборной была неплохая весна. Как игроки восприняли то, что вы говорили в эфире «Матч ТВ»? Все те резонансные слова по поводу золотого актива.

– Не знаю, как ответить.

– Вы говорили с игроками?

– Я об этом не говорю, потому что был вопрос… Кстати, не я этот вопрос задал, я просто ответил, но ваши друзья приплюсовали это мне как обычно. Но не в этом дело, еще раз повторяю: иногда надо вещи называть своими именами. Не потому, что ты хочешь кого-то обидеть. Кстати, мы постоянно это делаем здесь.

На собрании игроки четко должны понимать, кто и как потренировался, а не красивые слова слушать. Игрокам надо помогать, а не нравится им. Так и там. Был вопрос, был ответ. К сожалению, оказался прав.

Сборная готовится в Австрии к финальному турниру Евро-2020.

Соперники россиян по групповому этапу – Бельгия, Дания и Финляндия.

Черчесов: «Ни один нападающий в России не сыграет так, как Заболотный»