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  • Черчесов – о «золотом активе»: «К сожалению, оказался прав. Иногда надо называть вещи своими именами»

Черчесов – о «золотом активе»: «К сожалению, оказался прав. Иногда надо называть вещи своими именами»

28 мая 2021, 07:59
22

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему назвал братьев Миранчуков и Федора Чалова золотым активом.

– После тяжелой осени у сборной была неплохая весна. Как игроки восприняли то, что вы говорили в эфире «Матч ТВ»? Все те резонансные слова по поводу золотого актива.

– Не знаю, как ответить.

– Вы говорили с игроками?

– Я об этом не говорю, потому что был вопрос… Кстати, не я этот вопрос задал, я просто ответил, но ваши друзья приплюсовали это мне как обычно. Но не в этом дело, еще раз повторяю: иногда надо вещи называть своими именами. Не потому, что ты хочешь кого-то обидеть. Кстати, мы постоянно это делаем здесь.

На собрании игроки четко должны понимать, кто и как потренировался, а не красивые слова слушать. Игрокам надо помогать, а не нравится им. Так и там. Был вопрос, был ответ. К сожалению, оказался прав.

  • Сборная готовится в Австрии к финальному турниру Евро-2020.
  • Соперники россиян по групповому этапу – Бельгия, Дания и Финляндия.

Черчесов: «Ни один нападающий в России не сыграет так, как Заболотный»

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Миранчук Алексей Миранчук Антон Чалов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1622180889
Корреспондент Матч ТВ и Черчесов — два придурка, ни ответа, ни привета.
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baslimzzz
1622181493
Называя вещи своими именами- ПОШЕЛ НА Х У Й, ЧАБАН СРАНЫЙ
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Solist345345
1622182431
Нихрена не понял из этого интервью.
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Plyash
1622182916
Ляпнул,словно в лужу пёрнул.Кроме него и его отары никто ничего не понял. Ну не дал бог ума - и не надо,грешно смеяться над больным человеком.
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Andrew01
1622183098
- Подоконник должен быть вровень или выпирать? - Даа, врофень выпирать... Интервью из этой серии, как игроки его установки понимают? - Надо бежать вперед атаковать, но быть внимательны в защите и не убегать вперед, это касается всех... Они примерно такие как мне кажется...
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Давид59
1622184286
Или надо интервью полностью читать, или Черчесов сам не понял что сказал.
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Hektor 84
1622184833
Честно так ничего и не понял!Чабана надо к врачу срочно.
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FanatSerj
1622185863
"Игрокам надо помогать, а не нравится им." а наших ещё и пи.......ть в перерывах между таймами, это он просто не договорил )))
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Fusballer
1622186662
Комментарии в стиле Пу.... Обо всё и ни о чём.
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Plyash
1622189385
Чабан,ты дурак или с детства так?
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