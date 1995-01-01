Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Черчесов – о «золотом активе»: «К сожалению, оказался прав. Иногда надо называть вещи своими именами»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему назвал братьев Миранчуков и Федора Чалова золотым активом.

    – После тяжелой осени у сборной была неплохая весна. Как игроки восприняли то, что вы говорили в эфире «Матч ТВ»? Все те резонансные слова по поводу золотого актива.

    – Не знаю, как ответить.

    – Вы говорили с игроками?

    – Я об этом не говорю, потому что был вопрос… Кстати, не я этот вопрос задал, я просто ответил, но ваши друзья приплюсовали это мне как обычно. Но не в этом дело, еще раз повторяю: иногда надо вещи называть своими именами. Не потому, что ты хочешь кого-то обидеть. Кстати, мы постоянно это делаем здесь.

    На собрании игроки четко должны понимать, кто и как потренировался, а не красивые слова слушать. Игрокам надо помогать, а не нравится им. Так и там. Был вопрос, был ответ. К сожалению, оказался прав.

    • Сборная готовится в Австрии к финальному турниру Евро-2020.
    • Соперники россиян по групповому этапу – Бельгия, Дания и Финляндия.

    Черчесов: «Ни один нападающий в России не сыграет так, как Заболотный»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:59
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5799

      playsh 33 минуты назад

      Чабан,ты дурак или с детства так?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4324

      Fusballer 1 час назад

      Комментарии в стиле Пу.... Обо всё и ни о чём.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4098

      solodealer > Fusballer 1 час назад

      !)+

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7131

      FanatSerj 1 час назад

      "Игрокам надо помогать, а не нравится им."
      а наших ещё и пи.......ть в перерывах между таймами, это он просто не договорил )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10517

      Hektor 84 1 час назад

      Честно так ничего и не понял!Чабана надо к врачу срочно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4098

      solodealer > Hektor 84 1 час назад

      увы..не только его...+

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1800

      ItalianFootball 1 час назад

      Спасибо за инфу по Австрии. А почему эта инфа тут ?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4324

      Fusballer > ItalianFootball 1 час назад

      Команда с родины Стаса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4678

      Давид59 1 час назад

      Или надо интервью полностью читать, или Черчесов сам не понял что сказал.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4098

      solodealer > Давид59 1 час назад

      читать можно, но ...всё равно...Черчесов сам не понял что сказал.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +778

      Andrew01 2 часа назад

      - Подоконник должен быть вровень или выпирать?
      - Даа, врофень выпирать...

      Интервью из этой серии, как игроки его установки понимают?
      - Надо бежать вперед атаковать, но быть внимательны в защите и не убегать вперед, это касается всех... Они примерно такие как мне кажется...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5799

      playsh 2 часа назад

      Ляпнул,словно в лужу пёрнул.Кроме него и его отары никто ничего не понял.
      Ну не дал бог ума - и не надо,грешно смеяться над больным человеком.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5869

      nik55 2 часа назад

      обидно но будут драть вас как детей

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5799

      playsh > nik55 2 часа назад

      Несомненно,вот аккурат с 12 июня и начнут...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      Solist345345 2 часа назад

      Нихрена не понял из этого интервью.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85904
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru