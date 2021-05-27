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    «Реал»: «Зидан – одна из величайших легенд клуба. «Реал» навсегда будет его домом»

    «Реал» выступил с заявлением по поводу ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера клуба по собственному желанию.

    «Клуб уважает его решение, и хочет выразить ему благодарность за профессионализм, самоотверженность и страсть, с которой он работал на протяжении всех этих лет. И за то, что он представляет собой для «Реала».

    Зидан – одна из величайших легенд «Реала». Это выходит за рамки того, что он был тренером и игроком нашего клуба.

    Он знает, что остается в сердце мадридцев, и что «Реал» навсегда будет его домом», – сказано в заявлении «Реала».

    • «Реал» под руководством Зидана три раза подряд выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.
    • Мадридцы финишировали на 2-м месте в Примере.
    • Из Лиги чемпионов команда вылетела на стадии 1/2 финала.
    • Ожидается, что Зидана в «Реале» сменит Массимилиано Аллегри.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Реала»

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