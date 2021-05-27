«Реал»: «Зидан – одна из величайших легенд клуба. «Реал» навсегда будет его домом»

«Реал» выступил с заявлением по поводу ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера клуба по собственному желанию.
«Клуб уважает его решение, и хочет выразить ему благодарность за профессионализм, самоотверженность и страсть, с которой он работал на протяжении всех этих лет. И за то, что он представляет собой для «Реала».
Зидан – одна из величайших легенд «Реала». Это выходит за рамки того, что он был тренером и игроком нашего клуба.
Он знает, что остается в сердце мадридцев, и что «Реал» навсегда будет его домом», – сказано в заявлении «Реала».
- «Реал» под руководством Зидана три раза подряд выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.
- Мадридцы финишировали на 2-м месте в Примере.
- Из Лиги чемпионов команда вылетела на стадии 1/2 финала.
- Ожидается, что Зидана в «Реале» сменит Массимилиано Аллегри.
Источник: официальный сайт «Реала»