«Реал»: «Зидан – одна из величайших легенд клуба. «Реал» навсегда будет его домом»

«Реал» выступил с заявлением по поводу ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера клуба по собственному желанию.

«Клуб уважает его решение, и хочет выразить ему благодарность за профессионализм, самоотверженность и страсть, с которой он работал на протяжении всех этих лет. И за то, что он представляет собой для «Реала».

Зидан – одна из величайших легенд «Реала». Это выходит за рамки того, что он был тренером и игроком нашего клуба.

Он знает, что остается в сердце мадридцев, и что «Реал» навсегда будет его домом», – сказано в заявлении «Реала».