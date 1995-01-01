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    Metaratings: Витория попросил перенести скамейку «Спартака» ближе к лайнсмену

    Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория попросил изменить положение скамейки запасных столичного клуба на «Открытие Банк Арене».

    С приходом в «Спартак» Доменико Тедеско скамейка клуба была перенесена ближе к фанатской трибуне – слева от выхода из подтрибунного помещения. 35-летний немец привык к такому расположению за время работы в Германии.

    По информации Metaratings, Витория хочет, чтобы «Спартак» занял противоположную скамейку – ту, которая находится ближе к лайнсмену. Такое расположение свойственно для большинства клубов РПЛ.

    • Контракт Витории с московским клубом рассчитан на 2 года.
    • Португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +8080

      ivany4 8 минут назад

      Походу началась знаменитая притча о перестановке кроватей в публичном доме.)))

      0
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      Рейтинг: +8098

      NewLife 8 минут назад

      А вы друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь... Хотелось бы ошибиться))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      SLADE2020 11 минут назад

      Ну все, теперь чемпионство у нас в кармане.

      0
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