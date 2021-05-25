Metaratings: Витория попросил перенести скамейку «Спартака» ближе к лайнсмену

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория попросил изменить положение скамейки запасных столичного клуба на «Открытие Банк Арене».
С приходом в «Спартак» Доменико Тедеско скамейка клуба была перенесена ближе к фанатской трибуне – слева от выхода из подтрибунного помещения. 35-летний немец привык к такому расположению за время работы в Германии.
По информации Metaratings, Витория хочет, чтобы «Спартак» занял противоположную скамейку – ту, которая находится ближе к лайнсмену. Такое расположение свойственно для большинства клубов РПЛ.
- Контракт Витории с московским клубом рассчитан на 2 года.
- Португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.
Источник: Metaratings