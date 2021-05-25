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  • Metaratings: Витория попросил перенести скамейку «Спартака» ближе к лайнсмену

Metaratings: Витория попросил перенести скамейку «Спартака» ближе к лайнсмену

25 мая 2021, 11:59
26

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория попросил изменить положение скамейки запасных столичного клуба на «Открытие Банк Арене».

С приходом в «Спартак» Доменико Тедеско скамейка клуба была перенесена ближе к фанатской трибуне – слева от выхода из подтрибунного помещения. 35-летний немец привык к такому расположению за время работы в Германии.

По информации Metaratings, Витория хочет, чтобы «Спартак» занял противоположную скамейку – ту, которая находится ближе к лайнсмену. Такое расположение свойственно для большинства клубов РПЛ.

  • Контракт Витории с московским клубом рассчитан на 2 года.
  • Португалец и его помощники будут зарабатывать в «Спартаке» около 3,5 миллиона евро в год.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй Тедеско Доменико
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NewLife
1621934103
А вы друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь... Хотелось бы ошибиться))
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ivany4
1621934104
Походу началась знаменитая притча о перестановке кроватей в публичном доме.)))
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Spinorr
1621935857
Девочек надо менять, а не мебель двигать.
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paracetamol
1621939252
Не успел прийти, а уже раскомандовался!
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slavа0508
1621940847
Ну надо же хоть что менять , если по составу перемены практически табу,,,будим двигать скамейки,,,,
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Hektor 84
1621941120
Мой прогноз до зимней паузы будет уволен! Рад буду ошибиться! А там другой придет шкафы переставлять.
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vladimir-7
1621942196
Оказывается, вот в чем проблема спартака, далеко от лайнсмена стояла их скамейка
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порт
1621949206
Да что уж там, тащите прямо в судейскую.
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maygli
1621955082
Скамейку вернули на своё место, когда её перенесли по просьбе Тедеско, на это не обратили внимание, просто поставили, как было тренеру удобнее.
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JTherry
1621976410
КБ болельщики, будьте проще: теперь Витория - наш тренер... он еще ничего не выиграл и не проиграл, чтобы ругать его прямо с порога... поменьше статистики и хейта раньше времени, не надо корчить из себя крутых аналитиков и экспертов, попутно раскладывая пасьянс... а уж вокруг скамейки на стадионе столько хайпа, будто коня вые**ли у мавзолея... искренне болейте - и обрящете!))
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