Более 1000 фанатов проводили «Милан» на матч с «Аталантой». От него зависит попадание миланцев в Лигу чемпионов

Перед отправкой «Милана» на матч 38-го тура Серии А против «Аталанты» на базу в Миланелло приехало более 1000 фанатов миланцев. Они проводили команду на встречу файерами и кричалками. Видео доступно ниже.

От этого матча зависит попадание «Милана» в Лигу чемпионов, где он не был восемь лет.