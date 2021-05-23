Более 1000 фанатов проводили «Милан» на матч с «Аталантой». От него зависит попадание миланцев в Лигу чемпионов

Перед отправкой «Милана» на матч 38-го тура Серии А против «Аталанты» на базу в Миланелло приехало более 1000 фанатов миланцев. Они проводили команду на встречу файерами и кричалками. Видео доступно ниже.
От этого матча зависит попадание «Милана» в Лигу чемпионов, где он не был восемь лет.
- «Милан» для попадания в Лигу чемпионов может устроить и поражение, но в этом случае потерять очки должен и «Ювентус».
- Матч в Бергамо начнется в 21:45 по Москве.
- «Милан» по ходу чемпионата лидировал.
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Источник: инстаграм milannewsitofficial