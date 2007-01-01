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    Более 1000 фанатов проводили «Милан» на матч с «Аталантой». От него зависит попадание миланцев в Лигу чемпионов

    Перед отправкой «Милана» на матч 38-го тура Серии А против «Аталанты» на базу в Миланелло приехало более 1000 фанатов миланцев. Они проводили команду на встречу файерами и кричалками. Видео доступно ниже.

    От этого матча зависит попадание «Милана» в Лигу чемпионов, где он не был восемь лет.

    • «Милан» для попадания в Лигу чемпионов может устроить и поражение, но в этом случае потерять очки должен и «Ювентус».
    • Матч в Бергамо начнется в 21:45 по Москве.
    • «Милан» по ходу чемпионата лидировал.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм milannewsitofficial

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1615

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Милан сам виноват! Должны были закрывать Кальяри!,, нет *** дали шанс Юве!

      0
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      Рейтинг: +22401

      Боцман59rus 2 часа назад

      Надеемся на Верону и Болонью, а участники этого матча должны быть в ЛЧ

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5768

      playsh 2 часа назад

      Удачи тебе,Милан.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      baslimzzz 4 часа назад

      Лёха, забивай))))

      0
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      Рейтинг: +342

      mama1991 > baslimzzz 2 часа назад

      судью до смерти? или мышцы....

      2
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