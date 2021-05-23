«Обещаем, что снова встанем на ноги. Мы в долгу перед вами». «Вальядолид» обратился к фанатам после вылета из Примеры

«Вальядолид» выступит с обращением к фанатам. Накануне клуб вылетел из высшего дивизиона чемпионата Испании.

«Фанаты, мы еще встретимся там, где перестаем видеться (в Примере – прим. «Бомбардира»), это неизбежно. Вы поддерживаете наши цвета до конца, показывая, насколько вы хороши.

Мы обещаем, что снова встанем на ноги. Мы в долгу перед вами», – написал «Вальядолид».