Судья Грефе после прощального матча поменялся формой с Холандом

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд после матча 34-го тура Бундеслиги против «Байера» поменялся формой с главным судьей Мануэлем Грефе. Фото доступно ниже.

Это был прощальный матч для Грефе, заканчивающего карьеру.

After Dortmund’s game today, @ErlingHaaland swapped shirts with referee Manuel Gräfe, who officiated his final game today pic.twitter.com/CayK9FeCSw