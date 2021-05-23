Судья Грефе после прощального матча поменялся формой с Холандом

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд после матча 34-го тура Бундеслиги против «Байера» поменялся формой с главным судьей Мануэлем Грефе. Фото доступно ниже.
Это был прощальный матч для Грефе, заканчивающего карьеру.
- 47-летний Грефе начал судить Бундеслигу в 2004 году.
- С 2007 по 2018 он был судьей ФИФА.
- Холанд – 3-й бомбардир сезона Бундеслиги.
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Источник: твиттер «433»