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  • Ротенберг – о титулах «Зенита»: «Самое важное в спорте – желание, а не цифры бюджета»

Ротенберг – о титулах «Зенита»: «Самое важное в спорте – желание, а не цифры бюджета»

19 мая 2021, 08:33
13

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал успехи «Зенита» в РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга взяла три титула подряд.

– «Зенит» еще долго будет доминировать в РПЛ?

– Всегда доминирует тот, кто больше этого хочет. Значит, в «Зените» больше всего хотят победить, максимально нацелены на результат. Желание в спорте – это самое важное. Не цифры бюджета, какие-то еще вещи.

Главное – желание. Пример «Лестера», который с небольшим бюджетом выиграл чемпионат и Кубок Англии, это только подчеркивает.

  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.
  • У «Зенита» самый дорогой состав в лиге.
  • «Сочи» в новом сезоне впервые выступит в еврокубках.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи
Комментарии (13)
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serppion
1621413813
Хорошо иметь доходы Ротенберга - можно нести всякую хрень! А все остальные, кто вынуждены считать каждую копеечку для существования, называют подобные бредни волюнтаризмом.
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general.lizyukov
1621415172
Рыдал )))) Такое надо сразу отливать в граните © :)
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nik55
1621417618
трепло
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vladimir-7
1621417913
Ротенберг, а разве у Зенита нет желания выиграть Лигу Чемпионов, ведь как ты заявляешь — главное ЖЕЛАНИЕ, а не ФИНАНСЫ. Давай проверим твои слова, вектор финансирования ЗЕНИТА Газпромом, переведем на какой-нибудь клуб, например, на АРСЕНАЛ Тула и посмотрим, прав ты или, просто, голословный болтун.
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Давид59
1621418177
Так выпьем же, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!
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Боцман59rus
1621421618
Этот барыга бюджет Лестера знает?
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Вомбат
1621443279
Какой умный миллиардер! Кстати, если всегда доминирует тот, кто больше этого желает, чего же твои парни так хило желают, что всего лищь пятые?
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paracetamol
1621446580
Поздравил бы Сочи: такой успех! И готовил бы денюжки на усиление состава!
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MichelWB
1621450531
Сам то в это верит? Ну конечно у нас любой клуб мог себе позволить купить Халка, просто желания победить не имели. Как например Тамбов, так и не получивший денег от губернатора и игравший без зарплаты. Просто у них желание победить было недостаточное.
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Hektor 84
1621576704
Еще админ ресурс. Этот барыжка как всегда народу лапшу на уши вешает. Когда же вы твари наворуетесь? Когда уже баблом нажретесь? С собой на тот свет не заберете.
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