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    Ротенберг – о титулах «Зенита»: «Самое важное в спорте – желание, а не цифры бюджета»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал успехи «Зенита» в РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга взяла три титула подряд.

    – «Зенит» еще долго будет доминировать в РПЛ?

    – Всегда доминирует тот, кто больше этого хочет. Значит, в «Зените» больше всего хотят победить, максимально нацелены на результат. Желание в спорте – это самое важное. Не цифры бюджета, какие-то еще вещи.

    Главное – желание. Пример «Лестера», который с небольшим бюджетом выиграл чемпионат и Кубок Англии, это только подчеркивает.

    • Новый сезон РПЛ стартует в июле.
    • У «Зенита» самый дорогой состав в лиге.
    • «Сочи» в новом сезоне впервые выступит в еврокубках.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3792

      TOMSON 52 минуты назад

      Мне, кажется, пример с Сити больше подходит к нашим реалиям.

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      Рейтинг: +214

      АХ 1 час назад

      Из серии, что добрым словом и мечом с несправедливостью справиться проще, чем просто добрым словом :)

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      Рейтинг: +6803

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Боря , вы мудак ?
      Как можно сравнивать бессеребренника ( для Англии ) Лестера с богатейшим клубом России ? Если Зенит покупает игроков за 50 , 20 миллионов значит одного желания мало.

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