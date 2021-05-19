Ротенберг – о титулах «Зенита»: «Самое важное в спорте – желание, а не цифры бюджета»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал успехи «Зенита» в РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга взяла три титула подряд.

– «Зенит» еще долго будет доминировать в РПЛ?

– Всегда доминирует тот, кто больше этого хочет. Значит, в «Зените» больше всего хотят победить, максимально нацелены на результат. Желание в спорте – это самое важное. Не цифры бюджета, какие-то еще вещи.

Главное – желание. Пример «Лестера», который с небольшим бюджетом выиграл чемпионат и Кубок Англии, это только подчеркивает.