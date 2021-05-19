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  • «А не сняться ли нам с чемпионата?!» ЦСКА – о частых ошибках судей в пользу соперников

«А не сняться ли нам с чемпионата?!» ЦСКА – о частых ошибках судей в пользу соперников

19 мая 2021, 00:52
37

ЦСКА пошутил на тему судейства, ретвитнув таблицу ошибок арбитров РПЛ, опубликованную в материале «Спорт-Экспресса».

Оказалось, что против ЦСКА было допущено наибольшее число судейских ошибок за сезон-2020/21.

«А не сняться ли нам с чемпионата?!» – написала пресс-служба клуба в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (37)
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slavа0508
1621375437
Это кто считал ошибки ,,,В одном матче Спартак - Сочи в первом туре было два пендаля левых в ворота Спартака а дальше что за 29 толька одна ошибка ,да у меня только по памяти с пяток наберётся как минимум, так в принципе и по другим командам за другими не следил,,,,
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Боцман59rus
1621375705
С еврокубков вы уже снялись, так что думайте, шутники.
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Павелий
1621378442
А как считается прифотошопленный рукав футболки Мозеса?
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АртурZaСМ
1621392663
Это что-за таблица, созданная вафлёрами за гаражами??? В начале сезона против Спартака в одной только игре допускали по 2-3 серьёзные ошибки. У Сочи в графе стоит 3 ошибки в их пользу хотя в игре только против Спартака серьёзных ошибок было как минимум две. Я таких таблиц кучу могу составить и с умным лицом выложить куда надо и сказать вот пожалуйста полюбуйтесь...
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plehanov6
1621396313
Поэтому вы снялись с Еврокубков?!
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АХ
1621404935
Хочу сказать, что если команда играет плохо, то никакие ошибки ей не помогут. Посмотрите на баланс по Ротору и Локомотиву. Как верно и обратное, если команда играет хорошо, то никакие отдельно взятые засуживания ей не помешают. Зенит чемпион, потому что забил на 20 мячей больше чем Спартак. Ротор вылетел, потому что забил всего 15 мячей за 30 туров. Играйте в футбол, короче.
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Давид59
1621406563
Хорошо потроллил Федуна!
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ivany4
1621408479
Хорошо шутить после сезона. Когда Федун наехал на судейский корпус, вся языки в одно место засунули. А потом весь мезон поминали судей недобрым словом. Под лежачий камень вода не течет. Интересно, перед новым чемпионатом, будут ли какие-то совещания, семинары, и т.п., по поводу улучшения работы судей.
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CSKA57
1621413405
Если анализ действительно объективен, то грош цена такому судейству. Все должны понимать, что цифры в таблице - это только статистика... А реальная жизнь такова, что после необъективного судейства, повлиявшего на результат, у игроков руки опускаются на следующие игры. Поэтому, шутки в сторону!
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mahan
1621420133
Вот интересно как и на какие данные опирается Спорт-Экспресс когда составлял эту таблицу, каждый болельщик который смотрит матчи РПЛ, сразу скажет что там полный бред. Ошибок было намного больше и места в таблице не верно распределены. Хватит считать болельщиков дураками. Люди разбираются в футболе не хуже Вас.
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