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    «А не сняться ли нам с чемпионата?!» ЦСКА – о частых ошибках судей в пользу соперников

    ЦСКА пошутил на тему судейства, ретвитнув таблицу ошибок арбитров РПЛ, опубликованную в материале «Спорт-Экспресса».

    Оказалось, что против ЦСКА было допущено наибольшее число судейских ошибок за сезон-2020/21.

    «А не сняться ли нам с чемпионата?!» – написала пресс-служба клуба в твиттере.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +496

      inzek 16 минут назад

      так снимайтесь, кто против) зину не снимешь, она на доппайке)

      0
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      Рейтинг: +22307

      Боцман59rus 35 минут назад

      С еврокубков вы уже снялись, так что думайте, шутники.

      0
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      Рейтинг: +18995

      slavutiq70 39 минут назад

      Это кто считал ошибки ,,,В одном матче Спартак - Сочи в первом туре было два пендаля левых в ворота Спартака а дальше что за 29 толька одна ошибка ,да у меня только по памяти с пяток наберётся как минимум, так в принципе и по другим командам за другими не следил,,,,

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      Рейтинг: +879

      Хейтер Аларм > slavutiq70 55 секунд назад

      Это левые данные, придуманные провокаторами, дабы поднять визги

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      Рейтинг: +3151

      Semenycch 42 минуты назад

      И Спартак захватите.

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