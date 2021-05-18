«А не сняться ли нам с чемпионата?!» ЦСКА – о частых ошибках судей в пользу соперников

так снимайтесь, кто против) зину не снимешь, она на доппайке)
ЦСКА пошутил на тему судейства, ретвитнув таблицу ошибок арбитров РПЛ, опубликованную в материале «Спорт-Экспресса».
Оказалось, что против ЦСКА было допущено наибольшее число судейских ошибок за сезон-2020/21.
«А не сняться ли нам с чемпионата?!» – написала пресс-служба клуба в твиттере.
- ЦСКА занял 6-е место в этом сезоне РПЛ.
- Московский клуб впервые за 20 лет не попал в еврокубки.
- Владелец «Спартака» Леонид Федун обещал снять команду с чемпионата после матча 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).
А не сняться ли нам с чемпионата? pic.twitter.com/ujediXnZ6B— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 18, 2021