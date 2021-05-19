«А не сняться ли нам с чемпионата?!» ЦСКА – о частых ошибках судей в пользу соперников

ЦСКА пошутил на тему судейства, ретвитнув таблицу ошибок арбитров РПЛ, опубликованную в материале «Спорт-Экспресса».

Оказалось, что против ЦСКА было допущено наибольшее число судейских ошибок за сезон-2020/21.

«А не сняться ли нам с чемпионата?!» – написала пресс-служба клуба в твиттере.

ЦСКА занял 6-е место в этом сезоне РПЛ.

Московский клуб впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

Владелец «Спартака» Леонид Федун обещал снять команду с чемпионата после матча 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).