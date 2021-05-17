Слуцкий: «Так комфортно, как в этом году в Казани, я не чувствовал себя никогда в жизни»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поблагодарил болельщиков казанской команды.

«Огромное вам спасибо за этот сезон. Я скажу вам честно: может быть, это и не так важно, но это мое личное ощущение, что так комфортно, как в этом году в Казани, я не чувствовал себя никогда в этой жизни. Это касается и клуба, и города, и команды, и республики, и людей.

Может быть, это старость – мне все-таки исполнилось 50 лет. Может, это сентиментализм. Но что-то мне подсказывает, что это огромная ваша заслуга, дорогие наши болельщики.

Вы создаете настолько комфортную атмосферу на стадионе, в республике и в городе, что люди приезжают и моментально начинают чувствовать себя как дома. Спасибо вам огромное за это», – сказал Слуцкий.

«Рубин» финишировал в РПЛ на 4-м месте.

Казанцы сыграют в Лиге конференций.

Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.