Слуцкий: «Так комфортно, как в этом году в Казани, я не чувствовал себя никогда в жизни»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поблагодарил болельщиков казанской команды.
«Огромное вам спасибо за этот сезон. Я скажу вам честно: может быть, это и не так важно, но это мое личное ощущение, что так комфортно, как в этом году в Казани, я не чувствовал себя никогда в этой жизни. Это касается и клуба, и города, и команды, и республики, и людей.
Может быть, это старость – мне все-таки исполнилось 50 лет. Может, это сентиментализм. Но что-то мне подсказывает, что это огромная ваша заслуга, дорогие наши болельщики.
Вы создаете настолько комфортную атмосферу на стадионе, в республике и в городе, что люди приезжают и моментально начинают чувствовать себя как дома. Спасибо вам огромное за это», – сказал Слуцкий.
- «Рубин» финишировал в РПЛ на 4-м месте.
- Казанцы сыграют в Лиге конференций.
- Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.
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Источник: Инстаграм «Рубина»