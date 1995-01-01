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    Слуцкий: «Так комфортно, как в этом году в Казани, я не чувствовал себя никогда в жизни»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поблагодарил болельщиков казанской команды.

    «Огромное вам спасибо за этот сезон. Я скажу вам честно: может быть, это и не так важно, но это мое личное ощущение, что так комфортно, как в этом году в Казани, я не чувствовал себя никогда в этой жизни. Это касается и клуба, и города, и команды, и республики, и людей.

    Может быть, это старость – мне все-таки исполнилось 50 лет. Может, это сентиментализм. Но что-то мне подсказывает, что это огромная ваша заслуга, дорогие наши болельщики.

    Вы создаете настолько комфортную атмосферу на стадионе, в республике и в городе, что люди приезжают и моментально начинают чувствовать себя как дома. Спасибо вам огромное за это», – сказал Слуцкий.

    • «Рубин» финишировал в РПЛ на 4-м месте.
    • Казанцы сыграют в Лиге конференций.
    • Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.

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    Источник: Инстаграм «Рубина»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20306

      bset 6 минут назад

      Конечно. В ЦСКА болельщики все чего-то требовали, всегда было мало, хоть и были чемпионства. А тут без особых надежд, работай себе в удовольствие, а в итоге выстроил сильную команду, которая возвращается в еврокубки. Поздравляю!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +44665

      MaxRnD 21 минуту назад

      По соотношению цена/качество, Рубин - лучшая команда РПЛ

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3943

      Fusballer > MaxRnD 8 минут назад

      И Казань хороший, гостеприимный город.

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