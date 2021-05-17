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  • Слуцкий: «Так комфортно, как в этом году в Казани, я не чувствовал себя никогда в жизни»

Слуцкий: «Так комфортно, как в этом году в Казани, я не чувствовал себя никогда в жизни»

17 мая 2021, 08:15
6

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поблагодарил болельщиков казанской команды.

«Огромное вам спасибо за этот сезон. Я скажу вам честно: может быть, это и не так важно, но это мое личное ощущение, что так комфортно, как в этом году в Казани, я не чувствовал себя никогда в этой жизни. Это касается и клуба, и города, и команды, и республики, и людей.

Может быть, это старость – мне все-таки исполнилось 50 лет. Может, это сентиментализм. Но что-то мне подсказывает, что это огромная ваша заслуга, дорогие наши болельщики.

Вы создаете настолько комфортную атмосферу на стадионе, в республике и в городе, что люди приезжают и моментально начинают чувствовать себя как дома. Спасибо вам огромное за это», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» финишировал в РПЛ на 4-м месте.
  • Казанцы сыграют в Лиге конференций.
  • Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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MaxRnD
1621229156
По соотношению цена/качество, Рубин - лучшая команда РПЛ
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RJM555
1621230827
но в Волгоград тебе дорога закрыта.....
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порт
1621232893
А в пельменной?
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Дедуктор
1621235755
Леонид молодцом себя показал. Дважды победить Зенит! Кому такое еще удавалось в новейшее время?
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