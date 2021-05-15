Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Серия А. «Ювентус» благодаря дублю Куадрадо победил «Интер» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Серия А. «Ювентус» благодаря дублю Куадрадо победил «Интер» и поднялся в зону Лиги чемпионов

15 мая 2021, 20:55
14

«Ювентус» добыл три очка в матче с чемпионом – «Интером». Дубль оформил колумбиец Хуан Куадрадо.

Форвард миланцев Ромелу Лукаку во втором сезоне Серии А подряд забил за «Интер» 23+ гола. Он стал четвертым таким футболистом в истории «Интера».

Впервые в истории в матче «Ювентуса» и «Интера» в Серии А в течение первого тайма было назначено два пенальти.

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

Ювентус – Интер – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Роналду, 24; 1:1 – Лукаку, 35 (с пенальти); 2:1 – Куадрадо, 45+3; 2:2 – Кьеллини, 83 (в свои ворота); 3:2 – Куадрадо, 88 (с пенальти).

Удаления: Бентанкур, 55 (вторая ж.к.) – Брозович, 90+2.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Ювентус Интер Куадрадо Хуан
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maksspartak
1621101737
Честно сказать игра скучная была , по моему в РПЛ даже лучше двигаются по сравнению с этим матчем
Ответить
Skull_Boy
1621101827
Юве нужен вратарь, а не это жалкое подобие
Ответить
Hektor 84
1621102388
Старая шаболда всё равно в ЛЧ не доберётся. Аньели и его ранальда клоуны!
Ответить
MaxRnD
1621102648
Школа Вилкова
Ответить
Cules2013
1621104387
Матч не видел, но что-то дофига пенальти. Интер, видимо, уже не так старался, ибо чемпионами стали досрочно. Но у Юве пока что ноль поводов для радости, ибо Наполи имеет матч в запасе, а Лацио - 2, и Юве ещё нужно обыграть Болонью. Сейчас туринцам нужно молиться на осечки Наполи, от самого Юве уже ничего не зависит.
Ответить
Garrincha58
1621104535
жаль что Интер их не обул хотелось чтобы Юве не попал в ЛЧ пусть играют в Суперлиге
Ответить
zigbert
1621106816
Более справедливой была бы ничья. Очень уж спорный момент с назначением пенальти на Куадрадо.
Ответить
romvad
1621157917
Меньше надо было бухать на ДР Лукаку. Играли в полуживом состоянии. И арбитра понесло походу.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
9
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
Вчера, 16:35
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
Вчера, 09:58
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
Вчера, 09:21
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
2
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
20 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+