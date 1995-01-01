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    Серия А. «Ювентус» благодаря дублю Куадрадо победил «Интер» и поднялся в зону Лиги чемпионов

    «Ювентус» добыл три очка в матче с чемпионом – «Интером». Дубль оформил колумбиец Хуан Куадрадо.

    Форвард миланцев Ромелу Лукаку во втором сезоне Серии А подряд забил за «Интер» 23+ гола. Он стал четвертым таким футболистом в истории «Интера».

    Впервые в истории в матче «Ювентуса» и «Интера» в Серии А в течение первого тайма было назначено два пенальти.

    Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

    Ювентус – Интер – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Роналду, 24; 1:1 – Лукаку, 35 (с пенальти); 2:1 – Куадрадо, 45+3; 2:2 – Кьеллини, 83 (в свои ворота); 3:2 – Куадрадо, 88 (с пенальти).

    Удаления: Бентанкур, 55 (вторая ж.к.) – Брозович, 90+2.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12759

      Garrincha58 9 минут назад

      жаль что Интер их не обул хотелось чтобы Юве не попал в ЛЧ пусть играют в Суперлиге

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      Рейтинг: +12012

      Cules2013 11 минут назад

      Матч не видел, но что-то дофига пенальти. Интер, видимо, уже не так старался, ибо чемпионами стали досрочно. Но у Юве пока что ноль поводов для радости, ибо Наполи имеет матч в запасе, а Лацио - 2, и Юве ещё нужно обыграть Болонью. Сейчас туринцам нужно молиться на осечки Наполи, от самого Юве уже ничего не зависит.

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      Рейтинг: +44653

      MaxRnD 40 минут назад

      Школа Вилкова

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      Рейтинг: +10145

      Hektor 84 45 минут назад

      Старая шаболда всё равно в ЛЧ не доберётся. Аньели и его ранальда клоуны!

      0
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      Рейтинг: +12168

      Skull_Boy 54 минуты назад

      Юве нужен вратарь, а не это жалкое подобие

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      Рейтинг: +314

      maksspartak 56 минут назад

      Честно сказать игра скучная была , по моему в РПЛ даже лучше двигаются по сравнению с этим матчем

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