Серия А. «Ювентус» благодаря дублю Куадрадо победил «Интер» и поднялся в зону Лиги чемпионов

«Ювентус» добыл три очка в матче с чемпионом – «Интером». Дубль оформил колумбиец Хуан Куадрадо.

Форвард миланцев Ромелу Лукаку во втором сезоне Серии А подряд забил за «Интер» 23+ гола. Он стал четвертым таким футболистом в истории «Интера».

Впервые в истории в матче «Ювентуса» и «Интера» в Серии А в течение первого тайма было назначено два пенальти.

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

Ювентус – Интер – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Роналду, 24; 1:1 – Лукаку, 35 (с пенальти); 2:1 – Куадрадо, 45+3; 2:2 – Кьеллини, 83 (в свои ворота); 3:2 – Куадрадо, 88 (с пенальти).

Удаления: Бентанкур, 55 (вторая ж.к.) – Брозович, 90+2.

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