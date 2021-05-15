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    «Крылья Советов» после матча с «Балтикой» устроили себе чемпионский коридор

    «Крылья Советов» после заключительного матча сезона против «Балтики» (1:0) устроили себе чемпионский коридор. Фото доступно ниже.

    «Чемпионский коридор для «Крыльев» по окончании сезона. Команде есть за что поблагодарить друг друга», – написали самарцы.

    • «Крылья Советов» набрали 101 очко в ФНЛ. Это рекорд турнира.
    • «Крылья» в 42 турах ФНЛ забили 100 голов, а пропустили 26.
    • На счету команды 32 победы, 5 ничьих и 5 поражений.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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