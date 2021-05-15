«Крылья Советов» после матча с «Балтикой» устроили себе чемпионский коридор

«Крылья Советов» после заключительного матча сезона против «Балтики» (1:0) устроили себе чемпионский коридор. Фото доступно ниже.
«Чемпионский коридор для «Крыльев» по окончании сезона. Команде есть за что поблагодарить друг друга», – написали самарцы.
- «Крылья Советов» набрали 101 очко в ФНЛ. Это рекорд турнира.
- «Крылья» в 42 турах ФНЛ забили 100 голов, а пропустили 26.
- На счету команды 32 победы, 5 ничьих и 5 поражений.
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Источник: твиттер «Крыльев Советов»