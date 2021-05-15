«Крылья Советов» после матча с «Балтикой» устроили себе чемпионский коридор

«Крылья Советов» после заключительного матча сезона против «Балтики» (1:0) устроили себе чемпионский коридор. Фото доступно ниже.

«Чемпионский коридор для «Крыльев» по окончании сезона. Команде есть за что поблагодарить друг друга», – написали самарцы.

«Крылья Советов» набрали 101 очко в ФНЛ. Это рекорд турнира.

«Крылья» в 42 турах ФНЛ забили 100 голов, а пропустили 26.

На счету команды 32 победы, 5 ничьих и 5 поражений.