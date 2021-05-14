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    Карсон сыграет в АПЛ впервые за десять лет

    Вратарь Скотт Карсон попал в стартовый состав «Манчестер Сити» на матч 36-го тура АПЛ против «Ньюкасла». Футболиста не было на поле в АПЛ 10 лет.

    Последний раз он выступал в чемпионате Англии в мае 2011, когда играл за «Вест Бромвич» против «Ньюкасла» на «Сент-Джеймс Парк».

    • Итого Карсон не играл в АПЛ 3645 дней. Это самая длинная безыгровая серия для голкиперов в истории лиги.
    • 35-летний Карсон находится в «Манчестер Сити» с 2019 года, но принадлежит «Дерби Каунти».
    • Карсон брал Лигу чемпионов с «Ливерпулем» в сезоне-2004/05.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2021 21:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2036

      Валерий2705 59 минут назад

      Какая безыгровая серия 3645 дней? Его до 19 года не было в АПЛ, он играл в Турции, Чемпионшипе. Высасываете с.у.к.а новости из пальца.

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      Рейтинг: +5674

      vladik12 > Валерий2705 41 минуту назад

      Одно слово в Вашем комментарии, кажется, лишнее. Здесь предельно интеллектуальная аудитория, имейте в виду, любезный.

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