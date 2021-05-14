Карсон сыграет в АПЛ впервые за десять лет

Вратарь Скотт Карсон попал в стартовый состав «Манчестер Сити» на матч 36-го тура АПЛ против «Ньюкасла». Футболиста не было на поле в АПЛ 10 лет.
Последний раз он выступал в чемпионате Англии в мае 2011, когда играл за «Вест Бромвич» против «Ньюкасла» на «Сент-Джеймс Парк».
- Итого Карсон не играл в АПЛ 3645 дней. Это самая длинная безыгровая серия для голкиперов в истории лиги.
- 35-летний Карсон находится в «Манчестер Сити» с 2019 года, но принадлежит «Дерби Каунти».
- Карсон брал Лигу чемпионов с «Ливерпулем» в сезоне-2004/05.
Источник: Бомбардир.ру