Карсон сыграет в АПЛ впервые за десять лет

Вратарь Скотт Карсон попал в стартовый состав «Манчестер Сити» на матч 36-го тура АПЛ против «Ньюкасла». Футболиста не было на поле в АПЛ 10 лет.

Последний раз он выступал в чемпионате Англии в мае 2011, когда играл за «Вест Бромвич» против «Ньюкасла» на «Сент-Джеймс Парк».