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  • Осинькин – о поражении в финале Кубка России: «Наверное, рано еще «Крыльям» выигрывать»

Осинькин – о поражении в финале Кубка России: «Наверное, рано еще «Крыльям» выигрывать»

13 мая 2021, 07:26
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного финала Кубка России против «Локомотива».

  • Московская команда победила со счетом 3:1 и в 9-й раз выиграла этот трофей.
  • Самарцы уступили во всех четырех финалах Кубка, в которых участвовали.

За такую игру можно сказать обидно, что не выиграли, но не стыдно. Проиграли в два мяча, но на протяжении всей встречи играли так, что сопернику было непросто. По количеству моментов в первом тайме превосходили, в конце встречи раскрылись. Было достаточно моментов и подходов.

Самое главное, мы договорились никого не бояться, хотели играть в смелый футбол, в который привыкли, не закрываясь в обороне. Это было правильное решение, наше большое количество моментов могло перерасти в голы.

Но, к сожалению, простые моменты превратились в голы в наши ворота. Так бывает, очень обидно, кубковый хороший сезон был с нашей стороны. Наверное, рано еще нам выигрывать, оставим на следующий год.

– Куда делся атакующий запас во втором тайме? Повлиял ли пропущенный гол?

– Сильно повлиял, два раза отыгрываться с такой командой тяжело. Мы не могли вернуть мяч после потерь, очень сложно. Грамотно сыграл «Локомотив», и нам не хватало энергии. По счету легче играть. Первый тайм с нашей стороны был энергозатратным, но силы не бесконечны. Если бы не пропустили, могло пойти все по-другому. Не считаю, что мы провалили второй тайм.

– Выход через пас не всегда проходил, почему не просили сыграть проще?

– Когда играем проще, была бы просьба сыграть через пас. У нас было не так много потерь, которые привели к моментам. Ошибки, которые приводили к голам, были в других ситуациях. Мы не хотели упрощать, не хотели играть в тот футбол, где защитник, условно, Чорлука, снимал бы наши мячи.

– Замены на 79-й минуте, не стоило ли раньше их сделать?

– Надо понимать, что в кубке только три слота замен. Мы не могли так же делать, как в обычных играх – менять по одному футболисту. У нас оставалось два слота из-за вынужденной замены в первом тайме.

Источник: Sport24
Россия. Кубок Локомотив Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (2)
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portero
1620888944
Защита на измене вышла, столько привозов, ошибались в простых ситуациях...
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zigbert
1620917757
Не повезло немного Крыльям. По игре они не уступали Локомотиву, играли в комбинационный футбол. А забитый ими гол можно назвать хрестоматийным.
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