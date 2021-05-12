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    Осинькин – о поражении в финале Кубка России: «Наверное, рано еще «Крыльям» выигрывать»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного финала Кубка России против «Локомотива».

    • Московская команда победила со счетом 3:1 и в 9-й раз выиграла этот трофей.
    • Самарцы уступили во всех четырех финалах Кубка, в которых участвовали.

    За такую игру можно сказать обидно, что не выиграли, но не стыдно. Проиграли в два мяча, но на протяжении всей встречи играли так, что сопернику было непросто. По количеству моментов в первом тайме превосходили, в конце встречи раскрылись. Было достаточно моментов и подходов.

    Самое главное, мы договорились никого не бояться, хотели играть в смелый футбол, в который привыкли, не закрываясь в обороне. Это было правильное решение, наше большое количество моментов могло перерасти в голы.

    Но, к сожалению, простые моменты превратились в голы в наши ворота. Так бывает, очень обидно, кубковый хороший сезон был с нашей стороны. Наверное, рано еще нам выигрывать, оставим на следующий год.

    – Куда делся атакующий запас во втором тайме? Повлиял ли пропущенный гол?

    – Сильно повлиял, два раза отыгрываться с такой командой тяжело. Мы не могли вернуть мяч после потерь, очень сложно. Грамотно сыграл «Локомотив», и нам не хватало энергии. По счету легче играть. Первый тайм с нашей стороны был энергозатратным, но силы не бесконечны. Если бы не пропустили, могло пойти все по-другому. Не считаю, что мы провалили второй тайм.

    – Выход через пас не всегда проходил, почему не просили сыграть проще?

    – Когда играем проще, была бы просьба сыграть через пас. У нас было не так много потерь, которые привели к моментам. Ошибки, которые приводили к голам, были в других ситуациях. Мы не хотели упрощать, не хотели играть в тот футбол, где защитник, условно, Чорлука, снимал бы наши мячи.

    – Замены на 79-й минуте, не стоило ли раньше их сделать?

    – Надо понимать, что в кубке только три слота замен. Мы не могли так же делать, как в обычных играх – менять по одному футболисту. У нас оставалось два слота из-за вынужденной замены в первом тайме.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5247

      Cleaner 2 минуты назад

      Атака у Крыльев хорошая. Оборона никакая. Отсюда результат.

      0
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      Рейтинг: +47289

      portero 3 часа назад

      Защита на измене вышла, столько привозов, ошибались в простых ситуациях...

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