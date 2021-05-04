Агент Комличенко – об уходе из «Динамо»: «Сложившаяся ситуация никого не устраивает. Он должен играть»

Олег Артемов, агент нападающего «Динамо» Николая Комличенко, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.

«Пока рано об этом говорить. Сейчас все мысли игрока о предстоящих двух матчах. После окончания чемпионата пообщаемся с руководством «Динамо». По итогам этого разговора и будет принято решение.

Но очевидно, что сложившаяся ситуация никого не устраивает. Комличенко должен играть», – сказал агент.