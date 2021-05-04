Агент Комличенко – об уходе из «Динамо»: «Сложившаяся ситуация никого не устраивает. Он должен играть»

Олег Артемов, агент нападающего «Динамо» Николая Комличенко, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.
«Пока рано об этом говорить. Сейчас все мысли игрока о предстоящих двух матчах. После окончания чемпионата пообщаемся с руководством «Динамо». По итогам этого разговора и будет принято решение.
Но очевидно, что сложившаяся ситуация никого не устраивает. Комличенко должен играть», – сказал агент.
- В текущем сезоне Комличенко провел за «Динамо» 26 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
- По информации Metaratings, форварда хочет арендовать ЦСКА.
Источник: Sport24