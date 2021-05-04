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    Агент Комличенко – об уходе из «Динамо»: «Сложившаяся ситуация никого не устраивает. Он должен играть»

    Олег Артемов, агент нападающего «Динамо» Николая Комличенко, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.

    «Пока рано об этом говорить. Сейчас все мысли игрока о предстоящих двух матчах. После окончания чемпионата пообщаемся с руководством «Динамо». По итогам этого разговора и будет принято решение.

    Но очевидно, что сложившаяся ситуация никого не устраивает. Комличенко должен играть», – сказал агент.

    • В текущем сезоне Комличенко провел за «Динамо» 26 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • По информации Metaratings, форварда хочет арендовать ЦСКА.

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    Источник: Sport24

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