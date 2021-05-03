«Зенит» и «Интер» поздравили друг друга с чемпионством

«Зенит» и «Интер» обменялись поздравлениями в твиттере. В воскресенье обе команды досрочно стали чемпионами.
«Поздравляем чемпионов!» – написала первой пресс-служба петербургского клуба.
«Зенит» и «Интер» стали чемпионами в один день, приятно это видеть! Поздравляем, парни», – ответили миланцы.
«Зенит» и «Интер» – чемпионы! Поздравляем наших итальянских братьев!», – продолжили питерцы.
- «Зенит» стал победителем РПЛ третий сезон подряд.
- Для «Интера» этот чемпионский титул первый с 2010 года.
Источник: Официальный твиттер «Зенита»