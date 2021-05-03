«Зенит» и «Интер» поздравили друг друга с чемпионством

«Зенит» и «Интер» обменялись поздравлениями в твиттере. В воскресенье обе команды досрочно стали чемпионами.

«Поздравляем чемпионов!» – написала первой пресс-служба петербургского клуба.

«Зенит» и «Интер» стали чемпионами в один день, приятно это видеть! Поздравляем, парни», – ответили миланцы.

«Зенит» и «Интер» – чемпионы! Поздравляем наших итальянских братьев!», – продолжили питерцы.