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    «Зенит» и «Интер» поздравили друг друга с чемпионством

    «Зенит» и «Интер» обменялись поздравлениями в твиттере. В воскресенье обе команды досрочно стали чемпионами.

    «Поздравляем чемпионов!» – написала первой пресс-служба петербургского клуба.

    «Зенит» и «Интер» стали чемпионами в один день, приятно это видеть! Поздравляем, парни», – ответили миланцы.

    «Зенит» и «Интер» – чемпионы! Поздравляем наших итальянских братьев!», – продолжили питерцы.

    • «Зенит» стал победителем РПЛ третий сезон подряд.
    • Для «Интера» этот чемпионский титул первый с 2010 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +42

      rustrey 14 минут назад

      С победой нерадзурри и бомжей!!!

      0
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      Рейтинг: +227

      вальтер79 49 минут назад

      Интер с победой и наш Зенит тоже гуляй Милан и Питер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2680

      AZ 1 час назад

      Обе команды вылетевшие с ЛЧ с 4 места...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1073

      Benifacto > AZ 1 час назад

      в Италии хотябы в футбол играют....

      1
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