«Черно-синяя стена». «Интеру» в последних 5 матчах бьют в створ в среднем 1 раз

Соперники «Интера» в последних пяти матчах пробили в створ ворот пять раз. В среднем за игру – один раз.
«Черно-синяя стена», – написала по этому поводу пресс-служба миланцев.
- «Интер» в последних 17 матчах Серии А пропускает в среднем 0,35 гола.
- «Интер» сегодня впервые за 11 лет возьмет скудетто, если «Аталанта» не победит «Сассуоло».
- Миланцы не брали скудетто 11 лет – последний раз это было при главном тренере Жозе Моуринью.
FUN FACTInter have only allowed five shots on target in their past five games.pic.twitter.com/sOX43953BK— Inter (@Inter_en) May 2, 2021