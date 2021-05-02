«Черно-синяя стена». «Интеру» в последних 5 матчах бьют в створ в среднем 1 раз

Соперники «Интера» в последних пяти матчах пробили в створ ворот пять раз. В среднем за игру – один раз.

«Черно-синяя стена», – написала по этому поводу пресс-служба миланцев.

«Интер» в последних 17 матчах Серии А пропускает в среднем 0,35 гола.

«Интер» сегодня впервые за 11 лет возьмет скудетто, если «Аталанта» не победит «Сассуоло».

Миланцы не брали скудетто 11 лет – последний раз это было при главном тренере Жозе Моуринью.