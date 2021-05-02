RAC1: «Барселона» уведомила «ПСЖ» о намерении вступить в переговоры с Неймаром

«Барселона» вступит в переговоры с форвардом Неймаром. Об этом каталонцы уже уведомили «ПСЖ».
Неймар – главная цель «Барселоны» на лето. Сам бразилец также заинтересован в возвращении в Примеру.
- «ПСЖ» не намерен продавать Неймара.
- Контракт бразильца с французским клубом истекает в июне 2022 года, однако стороны уже договорились о его продлении до 2026 года.
- Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.
Источник: RAC1
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