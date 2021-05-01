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    RAC1: «Барселона» уведомила «ПСЖ» о намерении вступить в переговоры с Неймаром

    «Барселона» вступит в переговоры с форвардом Неймаром. Об этом каталонцы уже уведомили «ПСЖ».

    Неймар – главная цель «Барселоны» на лето. Сам бразилец также заинтересован в возвращении в Примеру.

    • «ПСЖ» не намерен продавать Неймара.
    • Контракт бразильца с французским клубом истекает в июне 2022 года, однако стороны уже договорились о его продлении до 2026 года.
    • Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RAC1

    Основная частная радиостанция на каталонском языке. На ее твиттер подписаны почти 300 тысяч человек.

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