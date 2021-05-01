Sport.es: «ПСЖ» сосредоточился на продлении контракта Мбаппе, подписание Месси перестало быть приоритетом

«ПСЖ» изменил свои приоритеты касательно комплектования состава на следующий сезон.

Ранее главной целью клуба было подписание нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который летом может стать свободным агентом.

Теперь же, как сообщает Sport.es, парижане сосредоточились на продлении контракта с форвардом Килианом Мбаппе. Его соглашение истекает в 2022 году.

При этом «ПСЖ» продолжает контактировать с окружением аргентинца.

Самому Месси предстоит выбрать между «Барсой» и переездом во Францию. «Манчестер Сити» из борьбы за него уже вышел.