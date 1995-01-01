Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Sport.es: «ПСЖ» сосредоточился на продлении контракта Мбаппе, подписание Месси перестало быть приоритетом

    «ПСЖ» изменил свои приоритеты касательно комплектования состава на следующий сезон.

    Ранее главной целью клуба было подписание нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который летом может стать свободным агентом.

    Теперь же, как сообщает Sport.es, парижане сосредоточились на продлении контракта с форвардом Килианом Мбаппе. Его соглашение истекает в 2022 году.

    При этом «ПСЖ» продолжает контактировать с окружением аргентинца.

    Самому Месси предстоит выбрать между «Барсой» и переездом во Францию. «Манчестер Сити» из борьбы за него уже вышел.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85150
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru