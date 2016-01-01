Газизов: «Не знаю, кто под меня копает»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на опубликованные данные о своей зарплате в московском клубе.

По информации телеграм-канала Black Mirror, функционер зарабатывал 7 миллионов 660 тысяч 920 рублей в месяц.

«Пусть сами BlackMirror дают комментарии. Я не буду ни опровергать, ни подтверждать информацию. Не знаю, кто под меня копает, мне это не интересно. Даже обращать внимание на это не хочу», – сказал Газизов.