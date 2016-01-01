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    Газизов: «Не знаю, кто под меня копает»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на опубликованные данные о своей зарплате в московском клубе.

    По информации телеграм-канала Black Mirror, функционер зарабатывал 7 миллионов 660 тысяч 920 рублей в месяц.

    «Пусть сами BlackMirror дают комментарии. Я не буду ни опровергать, ни подтверждать информацию. Не знаю, кто под меня копает, мне это не интересно. Даже обращать внимание на это не хочу», – сказал Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте он вернулся в «Уфу».
    • «СЭ» сообщал, что за увольнение из «Спартака» Газизову полагается компенсация в размере 400 миллионов рублей.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +21517

      silver29 11 минут назад

      Руководству Спартака ты уже не нужен, значит лопаты взяли прокуратура и налоговая.

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      Рейтинг: +1360

      777+ 31 минуту назад

      Федун с Заремой точно не причем!
      Они все в белом, - они не виноваты,
      Вернувшись из Европы и вместе помолясь,
      Петров - Баширов взялись за лопаты.....

      0
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      Рейтинг: +6718

      САДЫЧОК 59 минут назад

      Газизов , зачем под тебя копать-ты же и не только ты-дармоеды !

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