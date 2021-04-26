Каррера – о победе «Спартака» над ЦСКА: «Матч шел до первого гола, на этом этапе сезона важны только три очка»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги воскресного дерби против ЦСКА.

– Я смотрел дерби после удаления игрока ЦСКА. Как всегда, дерби выдалось упорным, было много борьбы и единоборства. Матч шел до первого гола, поэтому «Спартак» победил, потому что забил этот гол.

– Важно ли красиво побеждать в дерби, как многие болельщики «Спартака» требуют?

– На этом этапе сезона важны только три очка. «Спартак» понимает это.