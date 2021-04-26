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    Каррера – о победе «Спартака» над ЦСКА: «Матч шел до первого гола, на этом этапе сезона важны только три очка»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги воскресного дерби против ЦСКА.

    – Я смотрел дерби после удаления игрока ЦСКА. Как всегда, дерби выдалось упорным, было много борьбы и единоборства. Матч шел до первого гола, поэтому «Спартак» победил, потому что забил этот гол.

    – Важно ли красиво побеждать в дерби, как многие болельщики «Спартака» требуют?

    – На этом этапе сезона важны только три очка. «Спартак» понимает это.

    • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.
    • Команда Доменико Тедеско закрепилась на третьем месте в таблице РПЛ.
    • Отставание от идущего вторым «Локомотива» – два очка, от лидирующего «Зенита» – восемь баллов.

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    Источник: Sport24

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