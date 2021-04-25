Тухель не проиграл ни одного из десяти выездных матчей в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель провел в клубе десять выездных матчей. Ни в одном не случилось поражения (восемь побед, две ничьи).
Тухель стал вторым тренером в истории АПЛ, который с учетом всех соревнований смог не проиграть десять первых гостевых встреч. Первым был Клаудио Раньери в «Лестере» в 2015 году (11 беспроигрышных гостевых матчей на старте карьеры в клубе).
- Тухель дебютировал в «Челси» в январе.
- Под его руководством лондонцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов и финал Кубка Англии.
- В АПЛ «Челси» идет в зоне Лиги чемпионов.
Источник: Бомбардир.ру