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    Тухель не проиграл ни одного из десяти выездных матчей в «Челси»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель провел в клубе десять выездных матчей. Ни в одном не случилось поражения (восемь побед, две ничьи).

    Тухель стал вторым тренером в истории АПЛ, который с учетом всех соревнований смог не проиграть десять первых гостевых встреч. Первым был Клаудио Раньери в «Лестере» в 2015 году (11 беспроигрышных гостевых матчей на старте карьеры в клубе).

    • Тухель дебютировал в «Челси» в январе.
    • Под его руководством лондонцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов и финал Кубка Англии.
    • В АПЛ «Челси» идет в зоне Лиги чемпионов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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