Джоэль Глейзер – фанатам «МЮ» по поводу Суперлиги: «Вы показали несогласие – мы прислушались к вам. Мы ошиблись и извиняемся»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глейзер признал, что европейская Суперлига – это ошибка. Он опубликовал обращение к фанатам.
«Вы четко показали несогласие – мы прислушались к вам. Мы ошиблись и можем все исправить. Я полон решимости восстановить доверие фанатов.
Европейский футбол должен стать более устойчивым, но Суперлига не подходила для этого. Мы приносим извинения. Вы всегда будете в центре клуба», – заверил Глейзер.
- Вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли сообщил о ликвидации проекта.
- Запустить Суперлигу планировалось в августе.
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 2-м.
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»