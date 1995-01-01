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    Джоэль Глейзер – фанатам «МЮ» по поводу Суперлиги: «Вы показали несогласие – мы прислушались к вам. Мы ошиблись и извиняемся»

    Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глейзер признал, что европейская Суперлига – это ошибка. Он опубликовал обращение к фанатам.

    «Вы четко показали несогласие – мы прислушались к вам. Мы ошиблись и можем все исправить. Я полон решимости восстановить доверие фанатов.

    Европейский футбол должен стать более устойчивым, но Суперлига не подходила для этого. Мы приносим извинения. Вы всегда будете в центре клуба», – заверил Глейзер.

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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