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    Президент Ла Лиги Тебас: «Суперлига – смерть футбола»

    Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, выступил против создания европейской Суперлиги. Он считает, что турнир убьет футбол.

    «Футбол и Суперлига не испорчены. Это смерть футбол», – написал Тебас в твиттере.

    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.

    COPE: «Реал», «Барселону» и «Атлетико» не исключат из Примеры. В лиге считают, что Суперлига не запустится

    Перес: «Мы создали Суперлигу, чтобы спасти футбол. В 2024 году он будет мертв»

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    Источник: твиттер Хавьера Тебаса

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