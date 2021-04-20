Президент Ла Лиги Тебас: «Суперлига – смерть футбола»

Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, выступил против создания европейской Суперлиги. Он считает, что турнир убьет футбол.

«Футбол и Суперлига не испорчены. Это смерть футбол», – написал Тебас в твиттере.

Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.

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