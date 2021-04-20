Чеферин – английским клубам: «Фанаты заслуживают того, чтобы вы исправили ошибку»

Президент УЕФА Александер Чеферин обратился к клубам АПЛ, вступившим в европейскую Суперлигу. Он предлагает им изменить решение.
«Я хотел бы обратиться к владельцам некоторых английских клубов. Джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Некоторые скажут, что это жадность, другие – что это презрение, высокомерие по отношению к футбольной культуре… Но это неважно. Важно то, что ещe есть время изменить своe решение. Все делают ошибки. Английские болельщики заслуживают того, чтобы вы исправили свою ошибку», – сказал словенец.
- Старт турнира запланирован на август 2021 года.
- Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- Идея создания Суперлиги существовала порядка 20 лет.
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Источник: «Чемпионат»