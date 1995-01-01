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    Чеферин – английским клубам: «Фанаты заслуживают того, чтобы вы исправили ошибку»

    Президент УЕФА Александер Чеферин обратился к клубам АПЛ, вступившим в европейскую Суперлигу. Он предлагает им изменить решение.

    «Я хотел бы обратиться к владельцам некоторых английских клубов. Джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Некоторые скажут, что это жадность, другие – что это презрение, высокомерие по отношению к футбольной культуре… Но это неважно. Важно то, что ещe есть время изменить своe решение. Все делают ошибки. Английские болельщики заслуживают того, чтобы вы исправили свою ошибку», – сказал словенец.

    • Старт турнира запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Идея создания Суперлиги существовала порядка 20 лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +149

      MrZLOba 39 минут назад

      Почему разводите специально в группах сильные команды, потому что вам не выгодно что бы в одной группе были все топы, к примеру группа: Бавария, ПСЖ, Реал,МС. Вам не выгодно терять на стадии группы 2 сильные команды и вы сделали эти пути чемпионов, невозможность команд одной лиги играть в одной группе...

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      Рейтинг: +149

      MrZLOba 41 минуту назад

      Ага тоесть сначала все делали против фанатов, теперь когда все закипело начал через фанатов пытаться надавить, ребята. То что вы делаете с ЛЧ с 2024 та же самая суперлига. Почему вы сразу так решительно против что бы клубы играли в своих чемпионатах? Разве нет других команд кроме этих 20??? Почему не даёте играть в сборных, напрямую пытаетесь влиять на игроков внутри команд, давя на больные места. Пусть будет Суперлига, и пусть все команды так и играют внутри своих лиг,ЧМ,и ЧЕ

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      Рейтинг: +1045

      Maxi_7 > MrZLOba 36 минут назад

      Они не могут спокойно допустить чтобы все так и было, потому что у них отобрали легкие деньги и поводили половым органом по лицу, у хомо-сапиенсов это обычно вызывает обидную реакцию.)

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      Рейтинг: +1045

      Maxi_7 1 час назад

      https://www.youtube.com/watch?v=IuFi7OYLgNY
      Посмотрите внимательно. На его мимику, жесты, взгляд... это напуганный человек, который понимает что он напридумывал себе в голове планы на будущее, построил ожидания которые не оправдались... и скорее всего наобещал инвесторам золотые горы и теперь боится что за то что это все не сбудется ему открутят голову... понятное дело, сейчас он будет говорить за все хорошее против всего плохого - заметьте, сколько в его речи фраз не о чем и обо все вроде - общество, единые цели, спасение футбола и прочее... хотя зрячим людям естественно все понятно что весь вопрос всегда в деньгах... потому к Пересу можно относиться по-разному, но он хотя бы честно говорит, что да, футбол это бизнес и для его поддержания нужны деньги... модель УЕФА устарела и не работает, поэтому мы создаем свою собственную...
      Это бизнес, ничего личного...

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      Рейтинг: +1045

      Maxi_7 1 час назад

      Перевожу на русский: "Ребята, ребята, ну как же так... как я теперь без вас... без ваших денежек которые вы мне приносили...ну вернитесь... ну пожаааааалуйста!".
      Жалкое зрелище...

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