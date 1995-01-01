«R.I.P. 1892-2021». Фанаты «Ливерпуля» – о вступлении клуба в Суперлигу

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    «Уберем свои флаги с трибун. Мы чувствуем, что больше не можем поддерживать клуб, который ставит свои финансовые интересы выше целостности футбола», – сказано в заявлении фанатской организации Spion Kop 1906.

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    Источник: твиттер Spion Kop 1906

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +825

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      дааа, пусть лучше уефа имеет с топ-клубов миллиарды евро, фактически на халяву пользуясь их брендами...

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      Рейтинг: +1053

      Ловкий Бубен 2 часа назад

      Начинается, что я и говорил, это как если бы ЦСКА или Спартак отказались играть с Уфой и Сочи в чемпионате потому что у них нет "традиций", а Уфа и Сочи вчера использовали свой шанс, это было здорово !! Вот это и хотят убить ...

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      Рейтинг: +825

      Хейтер Аларм > Ловкий Бубен 2 часа назад

      Сочи - топ клуб по меркам рпл! дочь газпрома!

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      Рейтинг: +1053

      Ловкий Бубен > Хейтер Аларм 2 часа назад

      Таких в Испании, Англии и Италии знаешь сколько ? Но их дяденьки не взяли, потомушта ростом не вышли

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      Рейтинг: +825

      Хейтер Аларм > Ловкий Бубен 1 час назад

      сколько? не знаю!

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      Рейтинг: +1053

      Ловкий Бубен > Хейтер Аларм 1 час назад

      В Италии полно сильных клубов кроме Интера Милана и Юве: Рома, Наполи, Сампдория , Лацио да и дригие которые имеют потециал , в Англии Астон Вилла, Вестхам, Эвертон - именитый клуб

      0
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      Рейтинг: +615

      Symbol 2 часа назад

      «Уберем свои флаги с трибун. Мы чувствуем, что больше не можем поддерживать клуб, который ставит свои финансовые интересы выше целостности футбола» - а как же YNWA или это другое? бла бла бла?)))

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      Рейтинг: +214

      Лфшт > Symbol 2 часа назад

      Ну вот если бы тебе твой друг(клуб) насрет тебе на голову и насует в рот - как ты себя чувствовать будешь ? ))))

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