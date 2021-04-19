«R.I.P. 1892-2021». Фанаты «Ливерпуля» – о вступлении клуба в Суперлигу

Болельщики «Ливерпуля» негативно отреагировали на решение клуба вступить в Суперлигу.
Фанаты английского клуба вывесили баннеры против нового турнира возле «Энфилда» – домашнего стадиона «Ливерпуля».
«Уберем свои флаги с трибун. Мы чувствуем, что больше не можем поддерживать клуб, который ставит свои финансовые интересы выше целостности футбола», – сказано в заявлении фанатской организации Spion Kop 1906.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Свое участие в новом турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.
Источник: твиттер Spion Kop 1906