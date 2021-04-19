«R.I.P. 1892-2021». Фанаты «Ливерпуля» – о вступлении клуба в Суперлигу

Болельщики «Ливерпуля» негативно отреагировали на решение клуба вступить в Суперлигу.

Фанаты английского клуба вывесили баннеры против нового турнира возле «Энфилда» – домашнего стадиона «Ливерпуля».

«Уберем свои флаги с трибун. Мы чувствуем, что больше не можем поддерживать клуб, который ставит свои финансовые интересы выше целостности футбола», – сказано в заявлении фанатской организации Spion Kop 1906.