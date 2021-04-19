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  • «R.I.P. 1892-2021». Фанаты «Ливерпуля» – о вступлении клуба в Суперлигу

«R.I.P. 1892-2021». Фанаты «Ливерпуля» – о вступлении клуба в Суперлигу

19 апреля 2021, 16:23
21

Болельщики «Ливерпуля» негативно отреагировали на решение клуба вступить в Суперлигу.

Фанаты английского клуба вывесили баннеры против нового турнира возле «Энфилда» – домашнего стадиона «Ливерпуля».

«Уберем свои флаги с трибун. Мы чувствуем, что больше не можем поддерживать клуб, который ставит свои финансовые интересы выше целостности футбола», – сказано в заявлении фанатской организации Spion Kop 1906.

Источник: твиттер Spion Kop 1906
Англия. Премьер-лига Ливерпуль
Комментарии (21)
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Symbol
1618839866
«Уберем свои флаги с трибун. Мы чувствуем, что больше не можем поддерживать клуб, который ставит свои финансовые интересы выше целостности футбола» - а как же YNWA или это другое? бла бла бла?)))
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Ловкий Бубен
1618840556
Начинается, что я и говорил, это как если бы ЦСКА или Спартак отказались играть с Уфой и Сочи в чемпионате потому что у них нет "традиций", а Уфа и Сочи вчера использовали свой шанс, это было здорово !! Вот это и хотят убить ...
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Хейтер Аларм
1618840603
дааа, пусть лучше уефа имеет с топ-клубов миллиарды евро, фактически на халяву пользуясь их брендами...
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alex3366
1618849610
Уйдут одни фаны, придут другие. Столь именитые клубы без поддержки не останутся. А все эти сопли и причитания в пользу бедных. Создание суперлиги это минус только для одних - УЕФА. Они теряют кормушки на которых делают деньги. Для любителей футбола этот турнир смотрится привлекательнее Лиги чемпионов. Это будет эпичный и захватывающий турнир. R.I.P.- ЛЧ R.I.P. - УЕФА
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ySS
1618854672
Поддержу фанатов, а не хозяев клубов.
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general.lizyukov
1618862241
Я не понял: клуб прекращает играть в футбол? Или он обязан играть с теми, с кем хочется фанатам? Новый турнир, пусть играют. Или там правила другие будут? Играть будут детскими головами?
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zigbert
1618927052
Болельщики даже тех команд, которые собираются играть в этой Суперлиге, болезненно восприняли эту новость.
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Hektor 84
1618957307
Дело болельщиков поддерживать команду и в трудную минуту и при победах. А не решать в каком турнире принимать участие, а в каком не принимать.
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