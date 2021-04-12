Ибрагимович нарушил антикоронавирусные меры, пообедав в ресторане

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович посетил ресторан, где пообедал в компании бывшего партнера по команде Иньяцио Абате и других людей.

В связи с этим 39-летнего футболиста обвинили в нарушении антикоронавирусных правил, действующих в регионе Ломбардия.

В частности, посетителям кафе и ресторанов запрещено находиться за столиками, заведения работают только продавая еду на вынос.