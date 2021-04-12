Ибрагимович нарушил антикоронавирусные меры, пообедав в ресторане

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович посетил ресторан, где пообедал в компании бывшего партнера по команде Иньяцио Абате и других людей.
В связи с этим 39-летнего футболиста обвинили в нарушении антикоронавирусных правил, действующих в регионе Ломбардия.
В частности, посетителям кафе и ресторанов запрещено находиться за столиками, заведения работают только продавая еду на вынос.
- В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 25 матчей, забил 17 голов и сделал три ассиста.
- Он уже болел COVID-19 в сентябре прошлого года.
Источник: Corriere dello Sport