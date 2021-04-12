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    Ибрагимович нарушил антикоронавирусные меры, пообедав в ресторане

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович посетил ресторан, где пообедал в компании бывшего партнера по команде Иньяцио Абате и других людей.

    В связи с этим 39-летнего футболиста обвинили в нарушении антикоронавирусных правил, действующих в регионе Ломбардия.

    В частности, посетителям кафе и ресторанов запрещено находиться за столиками, заведения работают только продавая еду на вынос.

    • В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 25 матчей, забил 17 голов и сделал три ассиста.
    • Он уже болел COVID-19 в сентябре прошлого года.

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    Источник: Corriere dello Sport

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