Аршавин: «Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную телегу»

Советник генерального директора «Зенита» по молодежному футболу Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию в «Краснодаре». Накануне главный тренер Мурад Мусаев сообщил об отставке.

«Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную деревянную телегу. Всe вроде красиво строилось и развалилось в один сезон. Не видно концепции того, что играют свои воспитанники. Легионеры не всегда показывают тот уровень, который хочется. От этого получаются неразбериха и растерянность. Непонятная ситуация с вратарeм в начале весенней части. Сегодня это всe сложилось воедино.

Мусаеву, наверное, не стоило получать лицензию. Без неe результаты были лучше. Пропала стройность, все сами по себе, оборона трещит по швам. Появился Матвей Сафонов, и казалось, что вратарская проблема уйдeт. Но пять голов больно сказываются на уверенности голкипера. Матвею дальше надо продолжать работать и возвращаться в ту форму, которая у него есть. Конечно, он надеялся не так вернуться. Через 15 лет он будет вспоминать этот досадный поединок. Но сегодня у всех присутствует горечь», – сказал Аршавин.