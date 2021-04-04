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  • Аршавин: «Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную телегу»

Аршавин: «Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную телегу»

4 апреля 2021, 09:16
24

Советник генерального директора «Зенита» по молодежному футболу Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию в «Краснодаре». Накануне главный тренер Мурад Мусаев сообщил об отставке.

«Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную деревянную телегу. Всe вроде красиво строилось и развалилось в один сезон. Не видно концепции того, что играют свои воспитанники. Легионеры не всегда показывают тот уровень, который хочется. От этого получаются неразбериха и растерянность. Непонятная ситуация с вратарeм в начале весенней части. Сегодня это всe сложилось воедино.

Мусаеву, наверное, не стоило получать лицензию. Без неe результаты были лучше. Пропала стройность, все сами по себе, оборона трещит по швам. Появился Матвей Сафонов, и казалось, что вратарская проблема уйдeт. Но пять голов больно сказываются на уверенности голкипера. Матвею дальше надо продолжать работать и возвращаться в ту форму, которая у него есть. Конечно, он надеялся не так вернуться. Через 15 лет он будет вспоминать этот досадный поединок. Но сегодня у всех присутствует горечь», – сказал Аршавин.

  • «Краснодар» накануне проиграл «Ахмату» (0:5).
  • Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018 года.
  • Команда идет в РПЛ 10-й.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Аршавин Андрей
Комментарии (24)
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Plyash
1617518682
По сути всё же,Краснодар при Мусаеве был крепкой командой со своей игрой и состоявшимся почерком.И вдруг с тем же составом такие перемены.И на слив тренера не особо похоже.Всяко бывает,даже у Баварии в 80-х нечто похожее бывало. А вот при чём тут лицензия и результаты игры,что-то не понятно.Вне футбольного поля Аршавин стремительно превращается в идиота.
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vladimir-7
1617520669
Аршавин ничего существенного не рассказал, так поп***ил вокруг игроков Краснодара и лицензии Мусаева. Вообще стал даже никудышным обозревателем.
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житель СПб
1617523366
Да, точные слова. У всех присутствует горечь...
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polt
1617523731
Опять эксперт заговорил, житейские дела с женами отпустили...
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Ганнибал Лектор
1617526030
Аршавину надо поменьше пи*деть, и побольше работать. А Сафонову надо уходить в более амбициозную команду со слабой вратарской линией. В России это только Зенит
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Боцман59rus
1617527328
Поделитесь своей концепцией, а то смотрю и голова кругом от собственных вундеркиндов))
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Январь 59
1617527439
В клубе нужно проводить тщательное расследование. Кто посмел создать ситуацию с бунтом. Игроки все на контрактах, контракт подписан , деньги получаешь , будь добр отрабатывать. Все тренеры тоже наемные, все отвечают за свою работу. Это не офис , где один менеджер посиживает другого, а третий под начальника отдела копает. Сезон провален по полной программе. Слиты важные игры , ни о каких премиальных речи быть не может. Более того все игроки имеют возможность общаться с президентом и хозяином клуба. Все могут вовремя пожаловаться или доложить о подготовке бунта. Ситуация в клубе никак не похожа на старую разваленную телегу, больше похожа предательство и подлость . Нужно разбираться и наказывать виновных.
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paracetamol
1617527531
А еще больше ситуация в «Краснодаре» похожа на стадо коров без быка.
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Дедуктор
1617536354
Ситуация тут проще. Ахмата "прорвало". Собственно, он и в матче с Зенитом смотрелся очень сильно в атаке. Но Зениту свезло. А бригаде Галицкого не свезло. Тем более, в обороне не могут играть и учиться этому не хотят. Проблема ключевая в том, что дурачок командой рулит. Не знаю - как он свои миллиарды в торговле навариЛ, но в футболе он натуральный дурачок. Причем, дурачок активный и очень амбициозный. Уровень, ес-но, не тот, но очень похожа ситуация на ситуацию с другим богатым дурачком - барселонским. Если отодвинуть его от руля подальше, то и Мусаев гораздо лучше справлялся бы.
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Hektor 84
1617903307
А зачем бомж комментирует ситуацию в Краснодаре?
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