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    Аршавин: «Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную телегу»

    Советник генерального директора «Зенита» по молодежному футболу Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию в «Краснодаре». Накануне главный тренер Мурад Мусаев сообщил об отставке.

    «Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную деревянную телегу. Всe вроде красиво строилось и развалилось в один сезон. Не видно концепции того, что играют свои воспитанники. Легионеры не всегда показывают тот уровень, который хочется. От этого получаются неразбериха и растерянность. Непонятная ситуация с вратарeм в начале весенней части. Сегодня это всe сложилось воедино.

    Мусаеву, наверное, не стоило получать лицензию. Без неe результаты были лучше. Пропала стройность, все сами по себе, оборона трещит по швам. Появился Матвей Сафонов, и казалось, что вратарская проблема уйдeт. Но пять голов больно сказываются на уверенности голкипера. Матвею дальше надо продолжать работать и возвращаться в ту форму, которая у него есть. Конечно, он надеялся не так вернуться. Через 15 лет он будет вспоминать этот досадный поединок. Но сегодня у всех присутствует горечь», – сказал Аршавин.

    • «Краснодар» накануне проиграл «Ахмату» (0:5).
    • Мусаев тренировал «Краснодар» с 2018 года.
    • Команда идет в РПЛ 10-й.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +16652

      vladimir-7 3 минуты назад

      Аршавин ничего существенного не рассказал, так поп***ил вокруг игроков
      Краснодара и лицензии Мусаева. Вообще стал даже никудышным обозревателем.

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    • ...
      Рейтинг: +5453

      playsh 36 минут назад

      По сути всё же,Краснодар при Мусаеве был крепкой командой со своей игрой и состоявшимся почерком.И вдруг с тем же составом такие перемены.И на слив тренера не особо похоже.Всяко бывает,даже у Баварии в 80-х нечто похожее бывало.
      А вот при чём тут лицензия и результаты игры,что-то не понятно.Вне футбольного поля Аршавин стремительно превращается в идиота.

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      Рейтинг: +665

      Taps > playsh 9 минут назад

      Ну, это нормальная практика всех обсирать кроме себя любимого.
      Говнистый человечек.

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