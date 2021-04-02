«Матч ТВ» покажет матчи второго этапа молодежного первенства

Завтра, 3 апреля, стартует второй этап молодежного первенства России. Отдельные матчи будут показаны по каналам «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

«РФС, РПЛ и «Матч ТВ» договорились о показе десяти матчей финального этапа Молодeжного первенства России по футболу в группе 1, в которой десять команд определят победителя турнира.

Трансляция одного матча из каждого тура будет доступна на канале «Матч Премьер», а отдельные игры параллельно покажет и основной канал холдинга – «Матч ТВ».

Первый эфир запланирован на ближайшую субботу, 3 апреля: «Матч Премьер» покажет встречу «Зенит» – «Ахмат», которая начнeтся в 12:00», – сообщили в РПЛ.

Расписание трансляций на апрель:

3 апреля

12:00 «Зенит» – «Ахмат»

7 апреля

16:00 «Спартак» – «Рубин»

14 апреля

«Локомотив» – «Ростов»

22 апреля

«Спартак» – ЦСКА

28 апреля

«Зенит» – «Спартак».