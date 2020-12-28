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    «Матч ТВ» покажет матчи второго этапа молодежного первенства

    Завтра, 3 апреля, стартует второй этап молодежного первенства России. Отдельные матчи будут показаны по каналам «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

    «РФС, РПЛ и «Матч ТВ» договорились о показе десяти матчей финального этапа Молодeжного первенства России по футболу в группе 1, в которой десять команд определят победителя турнира.

    Трансляция одного матча из каждого тура будет доступна на канале «Матч Премьер», а отдельные игры параллельно покажет и основной канал холдинга – «Матч ТВ».

    Первый эфир запланирован на ближайшую субботу, 3 апреля: «Матч Премьер» покажет встречу «Зенит»«Ахмат», которая начнeтся в 12:00», – сообщили в РПЛ.

    Расписание трансляций на апрель:

    3 апреля

    12:00 «Зенит» – «Ахмат»

    7 апреля

    16:00 «Спартак» – «Рубин»

    14 апреля

    «Локомотив» – «Ростов»

    22 апреля

    «Спартак» – ЦСКА

    28 апреля

    «Зенит» – «Спартак».

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    Источник: РПЛ

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