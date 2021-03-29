Сборная Италии впервые в истории одержала шесть сухих побед подряд на выезде

Италия обыграла Болгарию (2:0) в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Команда Роберто Манчини одержала шестую сухую победу на выезде кряду.

Сборная Италии обновила рекорд 47-летней давности – с 1972 по 1974-й год национальная команда одержала пять сухих гостевых побед подряд.