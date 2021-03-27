Черчесов: «Была игра за шесть очков. Кто проявил чуть больше характера, тот и победил»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча второго тура отбора ЧМ-2022 против Словении.

Россияне добыли домашнюю победу со счетом 2:1.

Команда набрала максимально возможные шесть очков в двух турах и лидирует в отборочной группе.

«Была игра за шесть очков. Словения хорошо сыграла с Хорватией, ехали сюда в хорошем настроении. Мы тоже выиграли, но у Мальты, которая не сравнима с Хорватией.

Настраивались на такой матч, каким он и получился. Очень агрессивная команда, играют компактно. Есть у них игроки мирового уровня: Иличич, Облак. Готовились к серьeзной игре. У нас игроки тоже такого же класса. Не было сомнений, что будет хорошая игра.

Сказал на установке, что должны склонить чашу весов в нашу сторону. Кто проявил чуть больше характера, тот и выиграл. Оказались чуть удачливее.

Изучали соперника, смотрели, кто у нас лучше готов. Исходя из этого решили сыграть ромбом. Рифат [Жемалетдинов] играет на такой же позиции в «Локомотиве», он себя комфортно на ней чувствовал. Номинально играли в пять защитников, играли гибридно.

У соперника хорошие фланги, хорошо выходят в контратаку. Надо было и закрыть фланги, и центр насытить. Во время матча перестроились с ромбика на 5-4-1. Довели игру до победы», – сказал Черчесов.