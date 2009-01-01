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    Черчесов: «Была игра за шесть очков. Кто проявил чуть больше характера, тот и победил»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча второго тура отбора ЧМ-2022 против Словении.

    • Россияне добыли домашнюю победу со счетом 2:1.
    • Команда набрала максимально возможные шесть очков в двух турах и лидирует в отборочной группе.

    «Была игра за шесть очков. Словения хорошо сыграла с Хорватией, ехали сюда в хорошем настроении. Мы тоже выиграли, но у Мальты, которая не сравнима с Хорватией.

    Настраивались на такой матч, каким он и получился. Очень агрессивная команда, играют компактно. Есть у них игроки мирового уровня: Иличич, Облак. Готовились к серьeзной игре. У нас игроки тоже такого же класса. Не было сомнений, что будет хорошая игра.

    Сказал на установке, что должны склонить чашу весов в нашу сторону. Кто проявил чуть больше характера, тот и выиграл. Оказались чуть удачливее.

    Изучали соперника, смотрели, кто у нас лучше готов. Исходя из этого решили сыграть ромбом. Рифат [Жемалетдинов] играет на такой же позиции в «Локомотиве», он себя комфортно на ней чувствовал. Номинально играли в пять защитников, играли гибридно.

    У соперника хорошие фланги, хорошо выходят в контратаку. Надо было и закрыть фланги, и центр насытить. Во время матча перестроились с ромбика на 5-4-1. Довели игру до победы», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +944

      serglider 18 минут назад

      За шесть очков будет игра в Словении! Сейчас, выиграли только три очка и не факт, что в Словении сборная опять не будет иметь грустный вид.

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