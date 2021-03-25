Marca: Роналду останется в «Ювентусе» и потребует усиления состава

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не покинет туринский клуб летом.

Как сообщает Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport, 36-летний футболист проведет следующий сезон в итальянской команде.

Ожидается, что в мае португалец встретится с руководством клуба и потребует усилить состав, чтобы быть конкурентоспособными в кампании-2021/22.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.

В его активе 95 голов и 22 ассиста в 123 матчах.

Контракт форварда с клубом истекает в июне 2022 года.

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