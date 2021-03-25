Marca: Роналду останется в «Ювентусе» и потребует усиления состава

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не покинет туринский клуб летом.
Как сообщает Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport, 36-летний футболист проведет следующий сезон в итальянской команде.
Ожидается, что в мае португалец встретится с руководством клуба и потребует усилить состав, чтобы быть конкурентоспособными в кампании-2021/22.
- Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.
- В его активе 95 голов и 22 ассиста в 123 матчах.
- Контракт форварда с клубом истекает в июне 2022 года.
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Источник: Marca