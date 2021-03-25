Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Marca: Роналду останется в «Ювентусе» и потребует усиления состава

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не покинет туринский клуб летом.

    Как сообщает Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport, 36-летний футболист проведет следующий сезон в итальянской команде.

    Ожидается, что в мае португалец встретится с руководством клуба и потребует усилить состав, чтобы быть конкурентоспособными в кампании-2021/22.

    • Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.
    • В его активе 95 голов и 22 ассиста в 123 матчах.
    • Контракт форварда с клубом истекает в июне 2022 года.

    Недвед: «Роналду останется в «Ювентусе», он неприкасаем. Пирло будет тренировать клуб в следующем сезоне»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10561

      DeStar 1 час назад

      режим месси включил что ли, потребует он.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83786
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru