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    Отбор ЧМ-2022. Сборная России пропустила, но обыграла в гостях Мальту

    Четвертьфиналист последнего чемпионата мира Россия не смогла сыграть на ноль против Мальты. У нее забил Джозеф Мбонг. У россиян в двух голах поучаствовал форвард «Зенита» Артем Дзюба.

    В следующем матче Россия сыграет против Словении в Сочи 27 марта.

    Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа Н. 1-й тур

    Мальта – Россия – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Дзюба, 23; 0:2 – Фернандес, 35; 1:2 – Мбонг, 56; 1:3 – Соболев, 90.

    Мальта: Бонелло, Шоу, Агиус (Нвоко, 88), С. Борг, Д. Мбонг, Кристенсен (Пизани, 74), Гийомье, Камензули (Корбалан, 86), Теума, Дегабриэле (П. Мбонг, 46), Монтебелло (Сатариано, 46).

    Россия: Шунин, Фернандес, Джикия, Семенов, Караваев, Кузяев (Мостовой, 78), Ахметов, Фомин (Миранчук, 57), Ионов (Жемалетдинов, 57), Дзюба (Соболев, 83), Головин.

    Предупреждения: Корбалан, 90+2 – Жемалетдинов, 62.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:37
    Комментарии47
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      Рейтинг: +445

      inzek 1 минуту назад

      гол и голевая...ух кто то же натрёт сегодня ужика)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -192

      diamondfan 37 минут назад

      Плохо что нет Черышева!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      S.K.V. 1 час назад

      Мальта - население 500 тыс.чел. Это как в Пензе или Рязани

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14533

      derrik2000 1 час назад

      Ну, чё?
      УРА!!!
      ))))))))))))))))))))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +543

      амани 1 час назад

      игра равных соперников.....одним кривоногим повезло больше

      2
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      Рейтинг: +3460

      mutabor0992 1 час назад

      Даже Сербия,которую обыгрывали в Лиге наций...Прогрессирует.Волевая победа над Ирландией.А у нас полная деградация.Но по срачь тв преподносят,как подвиг.Улыбнуло!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2356

      FENIX-SL > mutabor0992 1 час назад

      ТЕМ КОГО НАША ЗБОРНАЯ ВЫИГРЫВАЛА..ЛИБО ПРОСТО НЕВЕЗЛО, ЛИБО ИХ УРОВЕНЬ "КОМАНДА КАКИХ ТО МАЛЕНЬКИХ ГОСУДАРСТВ"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3460

      mutabor0992 > FENIX-SL 1 час назад

      Я о другом.Что там работа идет.У нас же видимость.Фикция!Понты для лохов не разбирающихся в футболе!Для поЦреотоФФ!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2356

      FENIX-SL > mutabor0992 50 минут назад

      согласен)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9127

      Hektor 84 1 час назад

      Трусливая тактика с карликами чуть не довела до плачевного результата

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10190

      paracetamol 2 часа назад

      Тяжелая победа в матче с равной командой. Поздравляем, Саламыча отдельно! Сейчас его точно не выгонят.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6984

      FanatSerj 2 часа назад

      Изи катка, следующие матчи будут поинтереснее.

      1
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      Рейтинг: +3460

      mutabor0992 2 часа назад

      Это -НЕЧТО!!!Даже не знаю,как комментировать это гЭ!!!Где этот буй с ником сочи,любитель рукоблуда???Его кумир еле забил...Что же будет дальше???Где ЖЕЛАНИЕ???Огонь в глазах???Походу всем(игрокам и трЭнЭрам) на футбол положить.

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