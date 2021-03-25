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  • Отбор ЧМ-2022. Сборная России пропустила, но обыграла в гостях Мальту

Отбор ЧМ-2022. Сборная России пропустила, но обыграла в гостях Мальту

25 марта 2021, 00:37
66

Четвертьфиналист последнего чемпионата мира Россия не смогла сыграть на ноль против Мальты. У нее забил Джозеф Мбонг. У россиян в двух голах поучаствовал форвард «Зенита» Артем Дзюба.

В следующем матче Россия сыграет против Словении в Сочи 27 марта.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа Н. 1-й тур

Мальта – Россия – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзюба, 23; 0:2 – Фернандес, 35; 1:2 – Мбонг, 56; 1:3 – Соболев, 90.

Мальта: Бонелло, Шоу, Агиус (Нвоко, 88), С. Борг, Д. Мбонг, Кристенсен (Пизани, 74), Гийомье, Камензули (Корбалан, 86), Теума, Дегабриэле (П. Мбонг, 46), Монтебелло (Сатариано, 46).

Россия: Шунин, Фернандес, Джикия, Семенов, Караваев, Кузяев (Мостовой, 78), Ахметов, Фомин (Миранчук, 57), Ионов (Жемалетдинов, 57), Дзюба (Соболев, 83), Головин.

Предупреждения: Корбалан, 90+2 – Жемалетдинов, 62.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Мальта Россия
Комментарии (66)
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Боцман59rus
1616621934
Молодцы!!! - увы Стасик, я про Украину.
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knikos
1616622181
Не могут наши без валидола ! Стояли почти насмерть второй тайм , отбиваясь от мощных атак сильного соперника , отстаивая победный счёт и благодаря блестящей голове нашего великого усатого тренера , выпустившего в ответственный момент Соболя , забили-таки 3-й гол ! С такой игрой и до финала ЧЕ и ЧМ можно дойти !
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BRO_football
1616622275
Так играть с Мальтой это позор. Ничего хорошего от игры со Словенией не ждите.
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inzek
1616622452
играть с Мальтой на равных это что-то. теперь я точно видел всё. позорные 3 очка
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erma
1616622538
Эпическая битва. Играли два говна.
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paracetamol
1616622884
Тяжелая победа в матче с равной командой. Поздравляем, Саламыча отдельно! Сейчас его точно не выгонят.
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Hektor 84
1616623279
Трусливая тактика с карликами чуть не довела до плачевного результата
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амани
1616623686
игра равных соперников.....одним кривоногим повезло больше
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MaxRnD
1616644048
Пропустить от Мальты с игры - это конечно вселяет "оптимизм"
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zra78
1616648950
Что это? Чебан вали....
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