Отбор ЧМ-2022. Сборная России пропустила, но обыграла в гостях Мальту

Четвертьфиналист последнего чемпионата мира Россия не смогла сыграть на ноль против Мальты. У нее забил Джозеф Мбонг. У россиян в двух голах поучаствовал форвард «Зенита» Артем Дзюба.

В следующем матче Россия сыграет против Словении в Сочи 27 марта.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа Н. 1-й тур

Мальта – Россия – 1:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзюба, 23; 0:2 – Фернандес, 35; 1:2 – Мбонг, 56; 1:3 – Соболев, 90.

Мальта: Бонелло, Шоу, Агиус (Нвоко, 88), С. Борг, Д. Мбонг, Кристенсен (Пизани, 74), Гийомье, Камензули (Корбалан, 86), Теума, Дегабриэле (П. Мбонг, 46), Монтебелло (Сатариано, 46).

Россия: Шунин, Фернандес, Джикия, Семенов, Караваев, Кузяев (Мостовой, 78), Ахметов, Фомин (Миранчук, 57), Ионов (Жемалетдинов, 57), Дзюба (Соболев, 83), Головин.

Предупреждения: Корбалан, 90+2 – Жемалетдинов, 62.

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