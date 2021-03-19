Жеребьевка Лиги чемпионов. Сегодня станут известны пары 1/4 финала и финальная сетка турнира

Сегодня, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Также станет известна финальная сетка турнира. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Начиная с этой стадии команды из одной ассоциации смогут встретиться друг с другом.

В жеребьевке примут участие «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Бавария», «Боруссия» Д, «ПСЖ», «Реал» и «Порту».