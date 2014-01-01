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    Жеребьевка Лиги чемпионов. Сегодня станут известны пары 1/4 финала и финальная сетка турнира

    Сегодня, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Также станет известна финальная сетка турнира. Начало – в 14:00 по московскому времени.

    Начиная с этой стадии команды из одной ассоциации смогут встретиться друг с другом.

    В жеребьевке примут участие «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Бавария», «Боруссия» Д, «ПСЖ», «Реал» и «Порту».

    • Первые матчи 1/4 финала будут сыграны 6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля.
    • Первые полуфинальные матчи пройдут 27 и 28 апреля, ответные – 4 и 5 мая.
    • Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая 2021 года в Стамбуле.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1709

      FRZZ 2 часа назад

      Ман. Сити - Дортмунд
      Реал - Ливерпуль
      Бавария - Челси
      ПСЖ - Порту
      Была бы самая справедливая жеребьевка.

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      Рейтинг: +89

      Дон_Карлеоне 3 часа назад

      ля, я то думаю, чё видосы плохо грузятся, а тут роскомнадзор поработал *рукалицо*

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