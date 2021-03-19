Жеребьевка Лиги чемпионов. Сегодня станут известны пары 1/4 финала и финальная сетка турнира

Сегодня, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Также станет известна финальная сетка турнира. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Начиная с этой стадии команды из одной ассоциации смогут встретиться друг с другом.
В жеребьевке примут участие «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Бавария», «Боруссия» Д, «ПСЖ», «Реал» и «Порту».
- Первые матчи 1/4 финала будут сыграны 6 и 7 апреля, ответные – 13 и 14 апреля.
- Первые полуфинальные матчи пройдут 27 и 28 апреля, ответные – 4 и 5 мая.
- Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая 2021 года в Стамбуле.
Источник: Бомбардир.ру