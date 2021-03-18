Лига чемпионов. «Бавария» победила «Лацио» со счетом 6:2 по сумме двух встреч

«Бавария» победила «Лацио» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб вышел в четвертьфинал в девяти последних розыгрышах турнира из десяти.

Форвард «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг забил 1000-й гол клуба в еврокубках. Только «Реал» (1169) и «Барселона» (1138) забили в еврокубказ больше.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Бавария (Германия) – Лацио (Италия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Левандовски (с пенальти), 33; 2:0 – Чупо-Мотинг, 73; 2:1 – Пароло, 82.

Первый матч: 4:1

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