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  • Гасперини: «Аталанта» хотела сыграть лучше. Жаль, что так вышло»

Гасперини: «Аталанта» хотела сыграть лучше. Жаль, что так вышло»

17 марта 2021, 10:52

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Мы не можем позволить себе допускать ошибки и раздавать подарки в виде голов. Хотели сыграть лучше. Жаль, что так вышло.

Это отличный опыт для любого тренера, игрока, для любого клуба. Нам выпал шанс сыграть против одного из сильнейших клубов Европы. Мы хорошо провели этот сезон, хотя последние две игры все-таки разочаровали», – сказал Гасперини.

  • Итальянский клуб уступил по сумме двух встреч со счетом 1:4 и вылетел из турнира.
  • В прошлом сезоне «Аталанта» дошла до четвертьфинала ЛЧ.

Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Аталанта Гасперини Джан Пьеро
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