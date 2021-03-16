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  • Соболев: «Когда «Спартак» проигрывает, ощущение, что судьи принимают все решения против нас»

Соболев: «Когда «Спартак» проигрывает, ощущение, что судьи принимают все решения против нас»

16 марта 2021, 07:48
8

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об отношениях с судьями.

– Вы один из самых эмоциональных футболистов «Спартака», много говорите с судьями. В жизни такой же?

– Нет, вообще другой человек. Согласен с вами – много спорю с арбитрами. Причем перед каждым матчем говорю самому себе: «Хватит. Молчи, не разговаривай с судьями».

Но на поле, особенно когда мы проигрываем, у меня ощущение, что все решения принимаются против нас, и начинаю спорить. Потом смотрю на себя и думаю: «Что ты делаешь? Зачем?»

Не могу сдержаться, хотя пытаюсь. После каких-то игр подхожу к рефери и извиняюсь. Ну вот такой вот я.

  • Соболев забил восемь мячей в 15 матчах текущего сезона РПЛ.
  • Он пропустил из-за травмы ноябрь и декабрь.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1615873548
Продолжай дальше падать и спорить. Попробуй ещё судью куда-нибудь послать.
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Shotlandets86
1615873826
Прям как сектанты-болельщики, только те не меняют мнения, заговор всë время мерещится.)))
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NewLife
1615881784
А когда выигрываете, кажется, что все судьи за вас.? Несет пургу, футболист не должен общаться с судьями, тем более с нашими.
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Nerlinger
1615884278
Всплакни ещё, ну или вздрочни как Дзюбиньо ...
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Боцман59rus
1615884589
Лишить на пару окладов, чтобы чепуху не нес и обязать просматривать каждый вечер смотреть проигранные матчи. Давно подобных чушков и нытиков не было
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paracetamol
1615886179
Это, Соболь, называется сдвиг по фазе. А это когда частота в электросети 50 гц, а у тебя прибор на 60 гц. Мозги надо правильно настраивать!
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Азамат Бората Брат
1615888910
У тебя Соболь нарушилась причинно следственная часть " сначала судьи все решения принимают против вас и в процессе этого возникает такое ощущение " Гыгыгы .
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житель СПб
1615917848
Ну хорошо хоть, что правильно понимает некорректность своего поведения! Первое положительное человеческое впечатление о нем (футбольное - отдельно, оно гораздо лучше). Значит, есть надежда, что как человек исправится - чего ему желаю.
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