Соболев: «Когда «Спартак» проигрывает, ощущение, что судьи принимают все решения против нас»

Прям как сектанты-болельщики, только те не меняют мнения, заговор всë время мерещится.)))
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об отношениях с судьями.
– Вы один из самых эмоциональных футболистов «Спартака», много говорите с судьями. В жизни такой же?
– Нет, вообще другой человек. Согласен с вами – много спорю с арбитрами. Причем перед каждым матчем говорю самому себе: «Хватит. Молчи, не разговаривай с судьями».
Но на поле, особенно когда мы проигрываем, у меня ощущение, что все решения принимаются против нас, и начинаю спорить. Потом смотрю на себя и думаю: «Что ты делаешь? Зачем?»
Не могу сдержаться, хотя пытаюсь. После каких-то игр подхожу к рефери и извиняюсь. Ну вот такой вот я.
- Соболев забил восемь мячей в 15 матчах текущего сезона РПЛ.
- Он пропустил из-за травмы ноябрь и декабрь.