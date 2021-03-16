Соболев: «Когда «Спартак» проигрывает, ощущение, что судьи принимают все решения против нас»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об отношениях с судьями.

– Вы один из самых эмоциональных футболистов «Спартака», много говорите с судьями. В жизни такой же?

– Нет, вообще другой человек. Согласен с вами – много спорю с арбитрами. Причем перед каждым матчем говорю самому себе: «Хватит. Молчи, не разговаривай с судьями».

Но на поле, особенно когда мы проигрываем, у меня ощущение, что все решения принимаются против нас, и начинаю спорить. Потом смотрю на себя и думаю: «Что ты делаешь? Зачем?»

Не могу сдержаться, хотя пытаюсь. После каких-то игр подхожу к рефери и извиняюсь. Ну вот такой вот я.