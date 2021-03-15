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    Соболев: «Когда «Спартак» проигрывает, ощущение, что судьи принимают все решения против нас»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об отношениях с судьями.

    – Вы один из самых эмоциональных футболистов «Спартака», много говорите с судьями. В жизни такой же?

    – Нет, вообще другой человек. Согласен с вами – много спорю с арбитрами. Причем перед каждым матчем говорю самому себе: «Хватит. Молчи, не разговаривай с судьями».

    Но на поле, особенно когда мы проигрываем, у меня ощущение, что все решения принимаются против нас, и начинаю спорить. Потом смотрю на себя и думаю: «Что ты делаешь? Зачем?»

    Не могу сдержаться, хотя пытаюсь. После каких-то игр подхожу к рефери и извиняюсь. Ну вот такой вот я.

    • Соболев забил восемь мячей в 15 матчах текущего сезона РПЛ.
    • Он пропустил из-за травмы ноябрь и декабрь.

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    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +170

      Shotlandets86 56 минут назад

      Прям как сектанты-болельщики, только те не меняют мнения, заговор всë время мерещится.)))

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      Рейтинг: +16298

      vladimir-7 1 час назад

      Продолжай дальше падать и спорить. Попробуй ещё судью куда-нибудь послать.

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