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    РПЛ. «Локомотив» благодаря дублю Камано обыграл «Сочи» и поднялся на четвертое место

    «Локомотив» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России победил «Сочи» – 3:1. Дубль сделал Франсуа Камано, еще один гол забил Федор Смолов.

    «Локо» набрал 37 очков и поднялся на четвертое место в таблице. «Сочи» идет пятым, уступая по дополнительным показателям.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Локомотив (Москва) – Сочи – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Камано, 42; 2:0 – Камано, 57; 2:1 – Юсупов, 58; 3:1 – Смолов, 89.

    Локомотив: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский (Баринов, 77), Куликов (Живоглядов, 67), Мухин, Крыховяк, Лисакович (Смолов, 67), Камано (Магкеев, 88).

    Сочи: Джанаев Терехов, Заика, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Пруцев (Руденко, 77), Жоаозиньо, Дуганджич (Барсов, 61).

    Предупреждения: Рыбчинский, 6; Жемалетдинов, 83 – Пруцев, 45; Миладинович, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии62
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      Рейтинг: +6996

      knikos 44 минуты назад

      Чтобы выигрывать , надо забивать . Сочи имел уйму моментов , но забил только один. Локо выжал из своих немногочисленных всё . Поздравляю шпал ! Кстати , игра вчера была более эмоциональной , а сегодня мы посмотрели хороший "футбольный" футбол. Игра получилась красивой ! От обеих команд . Умеют , если захотят , Тренера хорошо поработали , сказать нечего .

      3
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      Рейтинг: +274

      вальтер 79 51 минуту назад

      рпл жгет интрига не гаснет но чемпион уже известен

      0
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      Рейтинг: +2856

      sobaka120982 1 час назад

      Локо молодцы, с победой! Сочи не унывать! Игра поставлена, приятно смотреть

      4
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      Рейтинг: +12047

      JTherry 1 час назад

      нормальный тренер, Николич, не понимаю, чего протестовали против него болелы? спокойно разобрались с Сочи, без Зе в составе... с победой!

      1
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      Рейтинг: +1751

      ySS 2 часа назад

      С победой, красно-зеленые!
      Рифат, Камано и Федор - молодцы!
      Оборона почудила, немного, правда)

      3
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      Рейтинг: +2

      dazo43 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      -7
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      Рейтинг: +1490

      фанат джигурды > dazo43 2 часа назад

      Чувак, поставь все свои доходы на победу фк Сочи в матче с фк РПЛ из С-Пб. Не прогадаешь!!!

      4
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      Рейтинг: +2337

      PAREVG. > dazo43 2 часа назад

      гори в аду

      3
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      Рейтинг: +834

      Вальдемар IV > dazo43 2 часа назад

      более информативный пост нежели все борадо-аларовые

      0
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      ...
      Рейтинг: +647

      Красногорск_Фан > dazo43 2 часа назад

      Сначала играешь на ставках, потом на гармошке у прохожих на виду. В переходе. У всех ставочников один конец. И те кто пропагандирует ставки,
      ничем не лучше продавцов наркотиков. Зайти на форум лудоманов, почитай какой процент ставочников кончает жизнь самоубийством или теряет семьи. Это жуть. А если знаешь и пропогандируешь то правильной дорогой тебя послали

      2
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      ...
      Рейтинг: -1218

      Бoрат > Вальдемар IV 55 минут назад

      " все борадо-аларовые " - а о ком это ты ? Гыгыгы .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +591

      xkixerx 2 часа назад

      Какое конченое судейство....... В сторону Сочи ни 1 свистка..... ну почти. С Победой ЛОКО на зло питерскому судье!!! Камано, Жема и Смол ЛУЧШИЕ!!! Едем дальше.

      0
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      ...
      Рейтинг: +27797

      zra78 > xkixerx 2 часа назад

      На хер судейство,не будем как....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +647

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Еще по прошлой игре не согласился что Камано безнадежен. А сегодня он играл хорошо и принес результат. Команда после зимнего перерыва играет хорошо, некоторые игроки заиграли лучше. К Николичу за последний месяц нет вопросов,
      команда на ходу. Хочется чтобы такая игра стала нормой и стабильной. Всех болельщиков Локомотива с победой и осторожным оптимизмом на конец сезона!!

      8
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      Рейтинг: +6528

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Бросается в глаза , что команды под руководством иностранцев физически готовы очень хорошо. Бегут !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +834

      Вальдемар IV > Alekxei Z. 2 часа назад

      рубин тоже берет очки забивая регулярно, раньше нули катали одни

      1
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      Рейтинг: +1751

      ySS > Вальдемар IV 2 часа назад

      Так у них тоже почти иностранец)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7713

      Вомбат 2 часа назад

      Не сказать, что Сочи играл плохо, просто Локо был лучше, как, впрочем и ожидалось после первого тура. Весной Локо свое возьмет и еще поборется за медали со Спартаком и ЦСКА. Ну а место Сочи -- в районе пятого.

      6
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      Рейтинг: -1381

      литлбой77 > Вомбат 2 часа назад

      ПАРЕНЬ МОЛОДЕЦ!ВСЕ СПАВЕДЛИВО!СПАСИБО!

      0
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      ...
      Рейтинг: +834

      Вальдемар IV > Вомбат 2 часа назад

      за что поборется? за новые позоры в европе? сочи не хуже бы наверное смотрелся там, несмотря на презрение к его фармовости

      1
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      ...
      Рейтинг: +27797

      zra78 > Вомбат 2 часа назад

      Тренер Сочи так не считает,сказал три удара и три гола ,а мы были лучше, били и не забили

      2
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      ...
      Рейтинг: +647

      Красногорск_Фан > Вальдемар IV 2 часа назад

      Ну в Европе ВСЕ позорятся кроме тех двух команд, которые берут кубки. Там и ТСЖ 6 запихивают, и Барса горит. А опыт международных игр даже если тебе насовали делает команду сильнее

      0
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      ...
      Рейтинг: +6435

      Старикан > zra78 2 часа назад

      Это хорошо, что он так считает! Очень профессионально! Значит в следующем мачте ещё лучше сыграют!

      0
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      Рейтинг: +5789

      Рубинище > Вомбат 2 часа назад

      Следующий тур для ЦСКА совсем тихий ужас- 3 клуба вполне смогут их догнать. если кони очки у Зенита не возьмут

      1
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      Рейтинг: +834

      Вальдемар IV > Красногорск_Фан 2 часа назад

      скорее может понравится проникновение, на примере спартака

      -1
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      Рейтинг: -1218

      Бoрат > Вальдемар IV 45 минут назад

      Судя по всему , у тебя богатый опыт . Гыгыгы .

      2
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