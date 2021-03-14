Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Локомотив» благодаря дублю Камано обыграл «Сочи» и поднялся на четвертое место

РПЛ. «Локомотив» благодаря дублю Камано обыграл «Сочи» и поднялся на четвертое место

14 марта 2021, 20:54
58

«Локомотив» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России победил «Сочи» – 3:1. Дубль сделал Франсуа Камано, еще один гол забил Федор Смолов.

«Локо» набрал 37 очков и поднялся на четвертое место в таблице. «Сочи» идет пятым, уступая по дополнительным показателям.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Локомотив (Москва) – Сочи – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Камано, 42; 2:0 – Камано, 57; 2:1 – Юсупов, 58; 3:1 – Смолов, 89.

Локомотив: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский (Баринов, 77), Куликов (Живоглядов, 67), Мухин, Крыховяк, Лисакович (Смолов, 67), Камано (Магкеев, 88).

Сочи: Джанаев Терехов, Заика, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Пруцев (Руденко, 77), Жоаозиньо, Дуганджич (Барсов, 61).

Предупреждения: Рыбчинский, 6; Жемалетдинов, 83 – Пруцев, 45; Миладинович, 90+4.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сочи
Комментарии (58)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GoLenaStop
1615744642
ЛОКО, спасибо за победу над Ссычами!!! С ув.
Ответить
PAREVG.
1615744764
Всех красно-зеленых с победой!!!!!!!!!!!! Победили таки Зенит-3
Ответить
фанат джигурды
1615744869
Сегодня забили: Камано- дубль и Федя... Даже не знаю, что по этому поводу сказать))) Первый гол- так вообще красавчик, а второй- сон Сослана. Красно-Зелёные, всех Нас с победой!!!! Не понял только два недопонимания у Пабло с Гилей. Вроде по-португальски-то должны были понять друг друга.
Ответить
житель СПб
1615745056
А вот тем, кто постоянно ищет и пишет гадости в комментах - не айс! Сочи - никакой не Зенит -3, 14 или 386! Это одна из ведущих команд в Лиге, и кстати - с одним из лучших и наиболее уважаемых тренеров! Уважайте других - если хотите уважения к себе. Сочи - желаю прибавить в последующих играх. Рад за Артура Юсупова, забившего гол. Не хватало им везения, да и четкости в игре. Сказалось отсутствие ряда игроков.
Ответить
Старикан
1615745117
Паровозам респект! Этим бомжацким прихвостням давно пора уже показать их место в турнирной таблице!
Ответить
Красногорск_Фан
1615745529
Еще по прошлой игре не согласился что Камано безнадежен. А сегодня он играл хорошо и принес результат. Команда после зимнего перерыва играет хорошо, некоторые игроки заиграли лучше. К Николичу за последний месяц нет вопросов, команда на ходу. Хочется чтобы такая игра стала нормой и стабильной. Всех болельщиков Локомотива с победой и осторожным оптимизмом на конец сезона!!
Ответить
dazo43
1615746003
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
Ответить
sobaka120982
1615750528
Локо молодцы, с победой! Сочи не унывать! Игра поставлена, приятно смотреть
Ответить
knikos
1615751582
Чтобы выигрывать , надо забивать . Сочи имел уйму моментов , но забил только один. Локо выжал из своих немногочисленных всё . Поздравляю шпал ! Кстати , игра вчера была более эмоциональной , а сегодня мы посмотрели хороший "футбольный" футбол. Игра получилась красивой ! От обеих команд . Умеют , если захотят , Тренера хорошо поработали , сказать нечего .
Ответить
Боцман59rus
1615754784
Смолов порадовал, обычно с таких позиций наши манекены не бьют, а если и решаются, то по птицам. Игра живая, но брака в передачах предостаточно и ошибок в обороне вагон с тележкой. По качеству только Зенит более менее и Рубин, остальные кошмар)))
Ответить
Главные новости
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
11
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Все новости
Все новости
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
2
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
6
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
9
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
2
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
11
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
18
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
9
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+