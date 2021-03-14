РПЛ. «Локомотив» благодаря дублю Камано обыграл «Сочи» и поднялся на четвертое место

«Локомотив» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России победил «Сочи» – 3:1. Дубль сделал Франсуа Камано, еще один гол забил Федор Смолов.

«Локо» набрал 37 очков и поднялся на четвертое место в таблице. «Сочи» идет пятым, уступая по дополнительным показателям.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Локомотив (Москва) – Сочи – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Камано, 42; 2:0 – Камано, 57; 2:1 – Юсупов, 58; 3:1 – Смолов, 89.

Локомотив: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский (Баринов, 77), Куликов (Живоглядов, 67), Мухин, Крыховяк, Лисакович (Смолов, 67), Камано (Магкеев, 88).

Сочи: Джанаев Терехов, Заика, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Пруцев (Руденко, 77), Жоаозиньо, Дуганджич (Барсов, 61).

Предупреждения: Рыбчинский, 6; Жемалетдинов, 83 – Пруцев, 45; Миладинович, 90+4.

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