РПЛ. «Локомотив» благодаря дублю Камано обыграл «Сочи» и поднялся на четвертое место

Чтобы выигрывать , надо забивать . Сочи имел уйму моментов , но забил только один. Локо выжал из своих немногочисленных всё . Поздравляю шпал ! Кстати , игра вчера была более эмоциональной , а сегодня мы посмотрели хороший "футбольный" футбол. Игра получилась красивой ! От обеих команд . Умеют , если захотят , Тренера хорошо поработали , сказать нечего .
«Локомотив» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России победил «Сочи» – 3:1. Дубль сделал Франсуа Камано, еще один гол забил Федор Смолов.
«Локо» набрал 37 очков и поднялся на четвертое место в таблице. «Сочи» идет пятым, уступая по дополнительным показателям.
Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур
Локомотив (Москва) – Сочи – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Камано, 42; 2:0 – Камано, 57; 2:1 – Юсупов, 58; 3:1 – Смолов, 89.
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский (Баринов, 77), Куликов (Живоглядов, 67), Мухин, Крыховяк, Лисакович (Смолов, 67), Камано (Магкеев, 88).
Сочи: Джанаев Терехов, Заика, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Пруцев (Руденко, 77), Жоаозиньо, Дуганджич (Барсов, 61).
Предупреждения: Рыбчинский, 6; Жемалетдинов, 83 – Пруцев, 45; Миладинович, 90+4.