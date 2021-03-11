Лига Европы. «МЮ» упустил победу над «Миланом», «Вильярреал» обыграл «Динамо» К и другие результаты

Завершились четыре первых матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» дома не смог одолеть «Милан», пропустив на 92-й минуте.

«Аякс» на своем поле разгромил «Янг Бойз» со счетом 3:0.

«Вильярреал» одержал гостевую победу над киевским «Динамо» со счетом 2:0.

«Славия» и «Рейнджерс» в Праге сильнейшего не выявили – ничья 1:1.

Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи

Манчестер Юнайтед (Англия) – Милан (Италия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Диалло, 50; 1:1 – Кьер, 90+2.

Аякс (Нидерланды) – Янг Бойз (Швейцария) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Классен, 62; 2:0 – Тадич, 82; 3:0 – Бробби, 90+2.

Динамо (Украина) – Вильярреал (Испания) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Торрес, 30; 0:2 – Альбиоль, 52.

Славия (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Станчу, 7; 1:1 – Хеландер, 36.

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