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    Лига Европы. «МЮ» упустил победу над «Миланом», «Вильярреал» обыграл «Динамо» К и другие результаты

    Завершились четыре первых матча 1/8 финала Лиги Европы.

    «Манчестер Юнайтед» дома не смог одолеть «Милан», пропустив на 92-й минуте.

    «Аякс» на своем поле разгромил «Янг Бойз» со счетом 3:0.

    «Вильярреал» одержал гостевую победу над киевским «Динамо» со счетом 2:0.

    «Славия» и «Рейнджерс» в Праге сильнейшего не выявили – ничья 1:1.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Милан (Италия) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Диалло, 50; 1:1 – Кьер, 90+2.

    Аякс (Нидерланды) – Янг Бойз (Швейцария) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Классен, 62; 2:0 – Тадич, 82; 3:0 – Бробби, 90+2.

    Динамо (Украина) – Вильярреал (Испания) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Торрес, 30; 0:2 – Альбиоль, 52.

    Славия (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Станчу, 7; 1:1 – Хеландер, 36.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2021 22:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1427

      Tsigan 1 час назад

      Насладился игрой Милана.

      0
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      Рейтинг: +6672

      GoLenaStop 2 часа назад

      Динамо и Янг Бойз - вам осталась одна поездка, чисто за магнитиками на холодильник и другими сувенирами...
      Увы...

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