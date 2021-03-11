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Ари хочет остаться в «Краснодаре»

11 марта 2021, 12:42
7

Наталья Грызлова, супруга нападающего «Краснодара» Ари, отреагировала на слухи о скором уходе своего мужа из клуба.

«Ребята, со вчерашнего дня я получаю сообщения о том, что Ари не остаётся в «Краснодаре», сообщений настолько много, что я хочу ответить всем здесь, так как не могу уже не прокомментировать эту новость!⠀

Два года назад клуб обновил контракт с Ари, в последний день перед отпуском (это было в аэропорту), поэтому говорить о том, что клуб принял сейчас уже какое-то официальное решение я не могу! Те новости, что сейчас выходят, не являются для меня достоверными! Только руководство клуба решит.

Ари поступают некоторые предложения от других клубов, а эта новость только увеличила интерес и прибавила звонков. Но конечно и его и мое желание остаться в Краснодаре. Ари любит этот футбольный клуб! Я его полюбила! Нам нравится этот город.⠀

Это был действительно сложный сезон, сложный для всех! Но я знаю, что мой муж сильный, он профессионал, с его усердием, с его желанием и упорством он будет забивать еще много голов! Некоторые комментарии про его возраст или его плохую физическую форму уже смешны, так как я ещё не видела ни одного спортсмена, который уделяет столько времени тренировкам и занятиям, даже во внерабочее время!⠀

Первая была травма колена и поверьте, эта травма была получена не по его вине. После отпуска и возвращения из Бразилии нужно было возвращаться осторожно, даже ничего не чувствовав, нужно было время для постепенного возвращения, быть уверенным, что предыдущие травмы не дадут никаких последствий для новых... чтобы все мышцы были подготовлены к занятиям с группой.⠀

Но на сборах была получена икроножная травма, я думаю это из-за того, что была предыдущая травма и он ещё не был готов вернуться к тренировкам на 100% ... я конечно не специалист, но своё мнение на этот счёт тоже скажу.⠀

В каком клубе будет играть мой муж решит время! Поэтому прекращаете присылать мне скрины со всех сайтов! Потому что на данный момент мы сами ничего не знаем», – написала жена футболиста в инстаграме.

  • Ари выступает за «Краснодар» с 2013 года.
  • В этом сезоне он забил два гола в пяти матчах РПЛ.
  • Контракт форварда с клубом истекает в июне.

Источник: Инстаграм Натальи Грызловой
Россия. Премьер-лига Краснодар Ари
Комментарии (7)
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кто там
1615460039
Так то можно легко проверить эту любовь) просто предложить контракт, сумма которого будет зависеть от времени проведённого на поле и результативных действий) все просто)
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Lester84
1615470880
А почему это БЫЛ сложный сезон? Еще 9 туров играть, можно сказать треть чемпионата. Или для Ари сезон уже закончился?
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Hektor 84
1615479691
Жены футболистов ни когда не выделяются умом и интелектом
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Вальдемар IV
1615489092
хашиг сказал же проигрывайте-бабки все равно будут
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zaichkin777@gmail.com
1615535726
360 дней в году на травмах. Конечно же он хочет остаться. Но давай до свидания.
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zigbert
1615555132
Ари уже трудно будет выйти на прежний уровень. Возраст, да и постоянные травмы.
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