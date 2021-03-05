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    Пеле: «У Мбаппе есть все, чтобы стать моим преемником»

    Бывший игрок сборной Бразилии Пеле допустил, что форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе удастся стать его преемником.

    «У Мбаппе есть все, чтобы стать моим преемником. Я вижу себя в его быстрой игре. Он нападающий, который быстро думает. Килиан знает, что делать, как только мяч попадает к нему.

    Это важные характеристики в современном футболе. Кроме того, Мбаппе очень быстро бегает и ведет мяч, как и я», – сказал Пеле.

    • В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 31 матч, забил 23 гола и сделал девять ассистов.
    • Француз выиграл чемпионат мира в 19 лет, бразилец – в 17.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20911

      Боцман59rus 46 минут назад

      Пляжный бомбардир и рядом с французом не стоял, учитывая уровень физики и конкуренции в современном футболе, тот же Марадона, в отличие от бразильца, доказал свою состоятельность и гениальность в европейском футболе. Но для старшего поколения Пеле Бог, для них современные футболисты мажоры и нытики, рубящее бабло

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      Рейтинг: +1465

      Decorhome 51 минуту назад

      И похож кстати)

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