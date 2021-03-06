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Пеле: «У Мбаппе есть все, чтобы стать моим преемником»

6 марта 2021, 14:46
4

Бывший игрок сборной Бразилии Пеле допустил, что форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе удастся стать его преемником.

«У Мбаппе есть все, чтобы стать моим преемником. Я вижу себя в его быстрой игре. Он нападающий, который быстро думает. Килиан знает, что делать, как только мяч попадает к нему.

Это важные характеристики в современном футболе. Кроме того, Мбаппе очень быстро бегает и ведет мяч, как и я», – сказал Пеле.

  • В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 31 матч, забил 23 гола и сделал девять ассистов.
  • Француз выиграл чемпионат мира в 19 лет, бразилец – в 17.

Источник: Marca
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан Пеле
Комментарии (4)
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Decorhome
1615032691
И похож кстати)
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Боцман59rus
1615032970
Пляжный бомбардир и рядом с французом не стоял, учитывая уровень физики и конкуренции в современном футболе, тот же Марадона, в отличие от бразильца, доказал свою состоятельность и гениальность в европейском футболе. Но для старшего поколения Пеле Бог, для них современные футболисты мажоры и нытики, рубящее бабло
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