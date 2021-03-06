Пеле: «У Мбаппе есть все, чтобы стать моим преемником»

Бывший игрок сборной Бразилии Пеле допустил, что форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе удастся стать его преемником.
«У Мбаппе есть все, чтобы стать моим преемником. Я вижу себя в его быстрой игре. Он нападающий, который быстро думает. Килиан знает, что делать, как только мяч попадает к нему.
Это важные характеристики в современном футболе. Кроме того, Мбаппе очень быстро бегает и ведет мяч, как и я», – сказал Пеле.
- В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 31 матч, забил 23 гола и сделал девять ассистов.
- Француз выиграл чемпионат мира в 19 лет, бразилец – в 17.
Источник: Marca