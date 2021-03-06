Пеле: «У Мбаппе есть все, чтобы стать моим преемником»

Бывший игрок сборной Бразилии Пеле допустил, что форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе удастся стать его преемником.

«У Мбаппе есть все, чтобы стать моим преемником. Я вижу себя в его быстрой игре. Он нападающий, который быстро думает. Килиан знает, что делать, как только мяч попадает к нему.

Это важные характеристики в современном футболе. Кроме того, Мбаппе очень быстро бегает и ведет мяч, как и я», – сказал Пеле.